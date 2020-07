A Isola d’Arbia arrivano gli eco-informatori di Sei Toscana per dare ai cittadini utili sui nuovi cassonetti ad accesso controllato

A disposizione dei cittadini anche il punto informativo in via Simone Martini

A Isola d’Arbia, nel comune di Siena, arrivano gli eco-informatori di Sei Toscana. Da oggi gli eco-informatori, personale appositamente formato dal Gestore, si occuperanno di assistere i cittadini e le imprese nei primi utilizzi della 6Card e presidieranno le nuove postazioni di raccolta con i cassonetti “intelligenti” ad accesso controllato illustrando le nuove modalità di conferimento dei rifiuti.Oggi gli ECO-informatori erano presenti nelle nuove postazioni posizionate lungo la SR Cassia Sud, mentre il 4, 6 e 7 agosto presidieranno le nuove postazioni di Isola d’Arbia in via della Mercanzia, della Biccherna, via Giuseppe Porri e via Narciso Mengozzi.Per i cittadini coinvolti nella riorganizzazione del servizio di raccolta a Siena è a disposizione anche il Punto informativo di Sei Toscana in via Simona Martini 57 a Siena. Lo sportello è aperto al pubblico il lunedì e il sabato dalle 9 alle 13 e il mercoledì dalle 15 alle 19. I cittadini residenti nelle zone dove è già attiva la raccolta differenziata con cassonetti “intelligenti” ad accesso controllato potranno rivolgersi al punto informativo per il ritiro e per qualsiasi problematica relativa alla 6Card (come il mancato recapito, richiesta copia, malfunzionamento, ecc.).