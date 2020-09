Il NO di Sinistra Civica Ecologista allo sfruttamento geotermico in Amiata e Val dâ€™Orcia

Il NO di Sinistra Civica Ecologista allo sfruttamento geotermico in Amiata e Val d’Orcia

Sabato 12 settembre l’incontro dei candidati con i cittadini dell’Amiata



La lista Sinistra Civica Ecologista, in lizza per le prossime elezioni regionali, incontrerà i cittadini dell’Amiata sabato, 12 settembre, dalle ore 18.00, presso gli spazi aperti del ristorante Lucky Lake, in via Adua 87, ad Abbadia San Salvatore.



Saranno presenti i candidati consiglieri Loriana Bettini, Nicoletta Innocenti, Fabio Dionori e Mauro Valiani. Nell’occasione sarà presentato il programma della lista e formalmente firmato l’impegno, già reso noto, a non sostenere lo sfruttamento geotermico in Amiata e Val d’Orcia.