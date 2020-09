''Passeggiando tra le mura'', iniziativa organizzata da WWF Siena e MUSNAF

Per Urban Nature - Festa della Natura in città, domenica 4 ottobre con partenza dalla Fortezza Medicea alle ore 10

“Passeggiando tra le mura” è il titolo dell’iniziativa organizzata da WWF Siena e MUSNAF-Museo di Storia Naturale dell’Accademia dei Fisiocritici per domenica 4 ottobre, con appuntamento alle ore 10 all’ingresso della Fortezza Medicea di Siena. Da qui inizierà un percorso di circa due km nel cuore della città, tra giardini e mura storiche, alla scoperta della biodiversità urbana, dalle forme di vita più appariscenti a quelle più piccole e misteriose.Insieme ai volontari del WWF Siena ci saranno Andrea Benocci, conservatore del MUSNAF, e la biologa Debora Barbato, collaboratrice dello stesso Museo, a guidare la passeggiata e a spiegare “CLIC!”, primo progetto di citizen science lanciato a scala nazionale dal Museo senese sul monitoraggio di “chiocciole e lumache in città”: sarà così l’occasione per aiutare tale monitoraggio con i propri scatti fotografici seguendo le istruzioni delle guide o quelle pubblicate sulla pagina Facebook MUSNAF - Citizen Science. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria attraverso il sito wwfsiena.it entro le ore 20.00 del 3 ottobre. In caso di maltempo l’evento si terrà al Museo di Storia Naturale in Piazzetta Silvio Gigli 2. Consigliato abbigliamento da trekking.L’iniziativa è organizzata nell’ambito della manifestazione nazionale “Urban Nature - Festa della Natura in città”, ideata e promossa da WWF Italia in collaborazione con MIUR-Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ANMS-Associazione Nazionale Musei Scientifici e Carabinieri Forestali.L’obiettivo della giornata è quello di avvicinare la comunità ai tesori naturali nascosti negli spazi verdi delle città per far conoscere specie meno note e i servizi ecosistemici forniti dalla biodiversità urbana (di regolazione climatica, di depurazione dell’aria e dell’acqua, di approvvigionamento di cibo, di rigenerazione psico-fisica, ecc.), cruciali per la salute e il benessere di coloro che vivono in città, per la sostenibilità stessa delle comunità urbane e per il futuro dell’intero pianeta.