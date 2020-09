Ri-conoscere l’Ambiente, al via a Siena la due giorni sull’economia circolare

In programma il talk di Sienambiente “Inside Recycle” con i parlamentati Braga e Vignaroli

La gestione delle mascherine monouso, gli impatti a favore dello sviluppo sostenibile del piano di ripresa dell’unione europea Next Generation e il ruolo degli impianti di trattamento dei rifiuti in Toscana e nella provincia di Siena. Sono tra gli argomenti al centro del talk “Inside Recycle” che verrà diffuso on line in streaming, venerdì 2 dalle ore 10, sui canali social di Sienambiente e di Materia Rinnovabile, partner dell’iniziativa. L’incontro digitale fa parte della rassegna Ri-conoscere l’Ambiente, la due giorni dedicata all’economia circolare promossa da Sienambiente, al via da venerdì.Durante il talk, la discussione sarà incentrata sulle politiche dell’Unione europea in materia di sostenibilità ambientale e sul Green deal, con una particolare attenzione al contesto regionale e provinciale. Modera il talk Emanuele Bompan, editorialista del Sole24Ore e direttore della rivista Materia Rinnovabile. Partecipano: Alessandro Fabbrini, presidente di Sienambiente; Stefano Vignaroli, presidente Commissione parlamentare illeciti rifiuti; Chiara Braga membro della Commissione parlamentare Ambiente, territorio e lavori pubblici; Alfredo De Girolamo, presidente del Confservizi Cispel Toscana.Sempre in tema di sostenibilità, venerdì pomeriggio verrà lanciato anche il format digitale “Verso l’Agenda 2030”, una serie di interviste agli studenti dell’ateneo senese sugli obiettivi dell’Agenda Onu, realizzate con l’intento di raccontare la conoscenza e la percezione che i giovani hanno dei Global Goals. Il primo video di presentazione dell’iniziativa è stato prodotto intervistando il rettore Francesco Frati che ha illustrato le azioni e l’impegno a favore della diffusione dei valori dall’Agenda. In collaborazione con l’Università è stato realizzato anche il podcast “Direzione 2030. Dialoghi sui Global Goals dell’Agenda Onu”, uno speciale approfondimento affidato ai docenti sui singoli obiettivi di sviluppo sostenibile. Uno strumento che verrà diffuso sui canali social di Sienambiente e che verrà utilizzato come strumento didattico dei vari corsi di laurea.A chiusura della giornata, per la prima volta a Siena, nell'Auditorium della Casa dell'Ambiente, arriva "Antropocene, l’epoca umana", il docufilm che racconta con immagini di grande impatto visivo e fortemente emotive l’impronta che l’uomo sta lasciando sulla Terra. La pellicola tratta dell’invasiva preminenza dell’essere umano sugli ecosistemi naturali: il dominio antropico si ritrova nello sfruttamento del sottosuolo, nelle tracce di plastiche agli angoli più remoti della Terra, nello sterminio di intere specie animali. L’Antropocene, l’epoca dell’uomo, è un’era di squilibrio per il Pianeta. Il film è stato premiato dal pubblico al Festival CinemAmbiente del 2019, segno della sua capacità di penetrare nelle coscienze e rafforzare il desiderio di sostenibilità ed ecologia (ambientale e sociale) che con sempre più forza si sta affermando negli adulti di oggi e di domani.Per info e prenotazioni (obbligatorie) sulla proiezione scrivere a comunicazione@sienambiente.it. L'ingresso è gratuito.