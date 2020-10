''Dialoghi sui Global Goals'', è on line il secondo podcast

Sienambiente, in collaborazione con l’Università di Siena, spiega gli obiettivi dell’Agenda 2030

E’ on line la seconda puntata dei “Dialoghi sui Global Goals”, la serie di podcast sugli obiettivi dell’Agenda 2030 ideati e realizzati da Sienambiente in collaborazione con l’Università di Siena. Dopo il primo intervento di Simone Bastianoni, docente di Chimica dell’ambiente, che ha fatto un’introduzione generale al tema e illustrato l’impegno della provincia di Siena nella lotta alla crisi climatica attraverso il progetto Siena carbon neutral, il secondo audio è stato registrato da Simone Cresti, manager di UN SDSN Mediterranean network.I podcast nascono come uno speciale approfondimento affidato a 17 docenti sui singoli Obiettivi di sviluppo sostenibile diventati ancora più urgenti alla luce della crisi generata dalla pandemia da Covid 19 e verranno utilizzati anche come appendice didattica dei vari corsi di laurea.Nel podcast che si può ascoltare on line da oggi sui canali social di Sienambiente e sulla piattaforma Mixcloud, Cresti illustra il ruolo fondamentale dell’obiettivo 17 e l’importanza dei partenariati tra governi, settore privato e società civile. Queste collaborazioni inclusive, costruite su principi e valori, su una visione comune e su obiettivi condivisi, che mettano al centro le persone e il pianeta, sono necessarie a livello globale, regionale, nazionale e locale.Per ascoltare il podcast https://www.mixcloud.com/Sienambiente/

Sottoscritta il 25 settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite, approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU, l’Agenda è costituita da 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals, SDGs – inquadrati all’interno di un programma d’azione più vasto costituito da 169 target o traguardi, ad essi associati, da raggiungere in ambito ambientale, economico, sociale e istituzionale entro il 2030.Da oggi è on line anche la seconda puntata del format digitale “Verso l’Agenda 2030”, una serie di interviste agli studenti dell’ateneo senese realizzate con l’intento di raccontare la conoscenza e la percezione che i giovani hanno dei Global Goals. Secondo la studentessa intervistata oggi, non c’è ancora una sufficiente informazione sugli Obiettivi e manca una strategia di attuazione a livello globale; per metterli in pratica, inoltre, è necessario l’impegno di tutti, cittadini e governi.Per guardare l’intervista https://www.youtube.com/watch?v=9uy-MP-WOqA&t=14s