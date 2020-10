Asciano, progetto di ammodernamento dell’impianto di riciclo di Pian delle Cortine, incontro pubblico in streaming

L’incontro si svolgerà sulla piattaforma webex e tutti i cittadini potranno partecipare da remoto

Un incontro pubblico in streaming, nel rispetto delle normative per il contenimento del covid-19, sul progetto di ammodernamento dell’impianto di riciclo di Sienambiente a Pian delle Cortine (Asciano). E’ quello che si svolgerà on line giovedì 29 ottobre alle ore 18 e che vedrà la partecipazione di Alessandro Fabbrini (presidente di Sienambiente), Fabio Menghetti (direttore tecnico di Sienambiente), Fabrizio Nucci (sindaco di Asciano) e Marcello Pastorelli (assessore all’ambiente del Comune di Asciano).L’incontro si svolgerà sulla piattaforma webex e tutti i cittadini potranno partecipare da remoto inviando una mail entro mercoledì 28 ottobre alle ore 18 a mpastorelli@comune.asciano.siena.it . Riceveranno poi una mail con il link per accedere dal computer, cellulare o tablet all’incontro.«Sienambiente presenta il progetto di ristrutturazione dell’impianto di riciclo delle Cortine, uno dei tasselli del sistema impiantistico di gestione dei rifiuti della provincia di Siena – spiega Sienambiente -. In linea con le direttive e gli obiettivi europei nella prospettiva dell’economia circolare, l’ipotesi in studio consente di aggiornare completamente l’impianto sfruttando le migliori tecniche oggi disponibili per ottenere importanti benefici ambientali e produttivi in termini di recupero materia e energia. Gli interventi sono stati progettati per incrementare il quantitativo di materie da inviare a riciclo attraverso l’introduzione di tecniche di lavorazione e macchinari altamente innovativi anche sulla linea dei rifiuti indifferenziati. Sulla linea di trattamento dei rifiuti organici da raccolta differenziata verrà integrata la fase aerobica destinata alla produzione di compost di qualità - conclude l’azienda - aggiungendo a monte una fase anaerobica completamente priva di emissioni che consentirà di produrre biometano che verrà immesso nella rete di Estra e CO2 idonea per uso alimentare».«Pur impossibilitati a svolgere l’incontro in presenza per ottemperare alle normative anti covid – sottolineano il sindaco di Asciano Fabrizio Nucci e l’assessore all’ambiente Marcello Pastorelli -, abbiamo voluto fortemente un primo incontro pubblico sul tema affinché i cittadini possano informarsi e conoscere il progetto di ammodernamento dell’impianto. Il processo partecipativo proseguirà, non appena possibile, con altri incontri di approfondimento e di persona».