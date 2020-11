Grazie alla forte spinta verso l’innovazione digitale avvenuta nel 2020, i cittadini possono usufruire di servizi digitali performanti, puntuali e dedicati alle pratiche commerciali e tecniche, rimanendo comodamente a casa e in sicurezza

AdF per te, l’azienda ricorda tutti i servizi disponibili con un click. Grazie alla forte spinta verso l’innovazione digitale avvenuta nel 2020, sia a livello globale che al suo interno, AdF mette a disposizione dei clienti un’ampia gamma di servizi sempre più performanti, puntuali e dedicati, che possono essere fruiti rimanendo comodamente a casa o nel luogo che si preferisce, in sicurezza. L’azienda invita i cittadini a preferire questo ventaglio di soluzioni – dallo sportello virtuale MyFiora alla videochiamata, dalla bolletta web ai numeri telefonici dedicati – utilizzabili con facilità, che ora più che mai, con le attuali misure necessarie a contenere l’emergenza sanitaria Covid-19 e il passaggio della Toscana in “zona rossa”, consentono di mantenere un filo costante e diretto tra AdF, cittadini e territorio, rimanendo vicini anche se fisicamente distanziati.Con la videochiamata, prenotabile dal sito www.fiora.it tramite il bottone “AdF per te – prenota appuntamento” e compilando l’apposito form, è possibile interagire direttamente con un operatore, scegliendo il momento più opportuno, evitando code e attese e rimanendo comodamente a casa e in sicurezza. Inoltre, grazie alla possibilità di inserire nel form di prenotazione una breve descrizione della richiesta, i clienti usufruiscono di un servizio ancora più rapido e su misura. Per le richieste di particolare complessità, in alternativa alla videochiamata è possibile prenotare un appuntamento in presenza presso uno degli AdF Point di Grosseto o Siena.Lo sportello virtuale MyFiora, disponibile su www.fiora.it e come app per smartphone, consente, una volta registrati, di gestire bollette, autoletture del contatore, effettuare pagamenti, consultare l'estratto conto e inoltrare richieste, relativamente a una o più utenze, oltre a offrire la possibilità di segnalare guasti, tutto senza muoversi da casa. Con MyFiora si può anche attivare gratuitamente la bolletta web, comoda, sicura ed ecologica, che arriva direttamente sull’e-mail senza ritardi o smarrimenti. Infine, per chi preferisce il telefono, sono disponibili il numero verde 800 887755 da linea fissa o quello Smart 0564 448844 da cellulare e dall'estero (con costo in base al profilo tariffario). I due numeri rispondono nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 13.Inoltre, sul sito www.fiora.it è disponibile anche la nuova mappa interventi, grazie a cui è possibile visualizzare tutti i lavori programmati nella zona di interesse.Per essere sempre aggiornati sulle ultime novità seguite la pagina Facebook di AdF, www.facebook.com/AcquedottoDelFioraSpa