E-tour, il riciclo si fa conoscere direttamente in classe con Sienambiente

On line la piattaforma didattica di Sienambiente: una risposta concreta ai divieti di uscita e alle attività in presenza per gli studenti

Una piattaforma web con tanti consigli utili, video tutorial, giochi e animazioni dedicati alla gestione dei rifiuti e alle buone pratiche ambientali. Si chiama E-tour lo strumento lanciato oggi da Sienambiente per far conoscere meglio, divertendosi, il mondo del riciclo e tutto ciò che avviene dopo la differenziata. Un viaggio nell’economia circolare e un progetto di didattica a distanza, costruito con un linguaggio fresco e giovanile, per far fronte alla situazione causata dall’emergenza sanitaria del Coronavirus. Navigando nella piattaforma, gli studenti e gli insegnanti possono fare un virtual tour negli impianti di gestione dei rifiuti e scoprire tante curiosità legate al mondo dell’ambiente guidati dai video del “rifiutologo” e da 3 simpatici personaggi, veri e propri cartoni animati.E-tour nasce per raggiungere direttamente in classe gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado della Provincia di Siena permettendo così, a Sienambiente, di continuare a diffondere la cultura ambientale sostenuta, nel corso degli anni, attraverso molti progetti di educazione ambientale promossi tra gli studenti di ogni età, in aula o nel corso delle visite negli impianti. In pratica, una risposta alla pandemia e al divieto delle attività in presenza, con la quale Sienambiente ha voluto confermare il suo impegno a sostegno della formazione ambientale di qualità per le nuove generazioni.«Il mondo della scuola, ormai da quasi un anno e ancora di più con le chiusure di molti istituti scolastici resesi necessarie negli ultimi giorni, vive un periodo molto complicato – ha spiegato Claudio Passiatore, responsabile Comunicazione di Sienambiente – Per questo motivo, sfruttando le possibilità offerte della tecnologia, ci siamo messi a lavoro per ideare e realizzare una piattaforma educativa che dà continuità alla nostra tradizione di azienda attenta alle attività di sensibilizzazione per la buona gestione dei rifiuti e alla diffusione di una maggiore consapevolezza ambientale. In attesa di rivedere di persona gli alunni nei nostri impianti, auguro a tutti ragazzi e i docenti buon lavoro e buona navigazione».E-tour si compone di tre sezioni: la prima è dedicata a domande di base impostate sotto forma di gioco che propone due differenti percorsi di approfondimento, uno per la risposta giusta, uno per quella sbagliata; la seconda sezione, ospita dei giochi interattivi per verificare la comprensione dei concetti e le competenze; infine, nel terzo blocco, ci sono le “video pillole” dell’esperto “rifiutologo” che in modo scherzoso dialoga con tre personaggi: la scettica nonna Elda, il moderno e un po’ nerd contadino Max e Polly, la bottiglia di plastica che rinasce grazie al riciclo.La piattaforma è totalmente gratuita. I docenti che vogliono iscrivere la propria classe devono seguire le indicazioni sulla home page www.sienambientetour.it , oppure, per maggiori info, possono scrivere a comunicazione@sienambiente.it.