Sostenibilità ambientale, il futuro di Siena e del territorio negli incontri online degli EcoDem

"Il Coordinamento EcoDem di Siena organizza un ciclo di incontri online per aprire un confronto e discutere sul futuro della città di Siena e del suo territorio dal punto di vista della sostenibilità ambientale. Il titolo del primo incontro "Siena 2030: una città a misura d’uomo (e dell'ambiente)". Così un comunicato degli Ecologisti Democratici di Siena."La transizione verso città più sostenibili - proseguono gli EcoDem - non deve rappresentare solo una moda temporanea, ma una priorità chiaramente fissata dall’Europa e da questo Governo con azioni ed obbiettivi ben precisi da raggiungere.Purtroppo Siena non sembra ben messa da questo punto di vista, dato che nell’ultima classifica del rapporto sulla qualità dell’Ecosistema urbano 2020 di Legambiente/IlSole24Ore figurava al 48° posto (nel 2010 era al 6° in Italia).Per discutere insieme degli interventi prioritari da adottare e proporre per migliorare lo stato delle cose da qui al 2030 gli Ecodem di Siena organizzano un breve ciclo di 4 incontri online con orario 18.15/19.45, dove interverranno esponenti della società civile, del mondo ambientalista, del settore della Ricerca e della innovazione.Il primo incontro è previsto per venerdi 26 marzo 2021 alle h. 18,15 con il saluto del portavoce Gianni Porcellotti, il coordinamento di Sandro Angiolini e la partecipazione di Massimo Gigliotti ed altri rappresentanti del movimento Fridays for the Future di Siena.Chiunque sia interessato a partecipare potrà farlo inviando la richiesta di partecipazione all'indirizzo mail “ ecoemsiena@gmail.com ” entro il giorno 24 marzo 2021, per ricevere il link da cliccare per il collegamento previsto sulla piattaforma microsoft teams."