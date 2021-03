Economia circolare e rifiuti, una giornata di studi organizzata da Upa Siena

Venerdì 19 marzo sulla pagina Facebook “Confagricoltura Siena” un evento in 5 sessioni di lavoro con l’obiettivo di trasformare uno spreco in risorsa ottimizzando i costi di smaltimento

Trasformare uno spreco in risorsa ottimizzando così i costi di smaltimento e tutelando l’ambiente. Questo l’obiettivo di una corretta gestione dei rifiuti e su cui si confronteranno mondo dell’agricoltura, esperti di settore, istituzioni e politici in una giornata di studi on line che vedrà l’approfondimento anche di modelli virtuosi europei. E’ “Economia circolare e rifiuti. Da spreco a risorsa, politiche per una gestione sostenibile” l’evento on line sulla pagina facebook Confagricoltura Siena che si terrà venerdì 19 marzo dalle ore 9.30 organizzato dall’Unione Provinciale Agricoltori di Siena. E ad aprire i lavori sarà la presentazione di un documento sul tema con approfondimenti, dati e proposte redatto dalla stessa Unione Provinciale Agricoltori di Siena.Il programma – I saluti istituzionali sono affidati a Nicola Ciuffi, Presidente Unione Provinciale Agricoltori di Siena, e Gianluca Cavicchioli, direttore Unione Provinciale Agricoltori di Siena. La prima sessione vedrà gli interventi di Donato Rotundo, responsabile Area Ambiente e Territorio di Confagricoltura, su “Gli interventi a sostegno della conversione ecosostenibile delle attività nel settore agricolo”; Pietro Pulina, accademico corrispondente dell'Accademia dei Georgofili di Firenze, su “Valutazione del grado di circolarità e gestione dei rifiuti”; Lucia Muto, responsabile dell'Area Strumenti Economici del Centro Nazionale dei Rifiuti e dell'Economia Circolare di Ispra, su “La realtà nazionale”; Renata Laura Caselli, responsabile di Settore Rifiuti e Bonifiche dei Siti Inquinati, Direzione Politiche Ambientali, Energia e Cambiamenti Climatici della Regione Toscana, su “La realtà toscana”; Mattia Pellegrini, capo unità Gestione Rifiuti e Materie Prime Seconde - Direzione Generale Ambiente - Commissione Europea, su “La normativa europea dei rifiuti”; Paola Migliorini, vice capo unità Produzione, Prodotti e Consumi sostenibili – Direzione Generale Ambiente - Commissione Europea, su “CE e politica del prodotto in Europa”.La seconda sessione vedrà poi approfondimenti su “Gli oneri di smaltimento e le realtà nazionali ed europee” con Nicola De Renzis Sonnino, avvocato dello Studio Legale Associato De Renzis Sonnino – Castaldi; “L'economia circolare e i costi di smaltimento” con Eleonora Di Maria - professore Ordinario di Economia e gestione delle imprese dell'Università di Padova; “L'esperienza della Regione Veneto” con Francesco Meneghetti – responsabile Area Economica di Confagricoltura Veneto; “Panoramica generale sul trattamento rifiuti in Germania e breve focus su riciclo rifiuti dell'industria alimentare” con Isabella Pignagnoli - Hoffmann – senior project manager di ITALCAM - Camera di Commercio Italo – Tedesca.La terza sessione sarà un focus sull’esperienza Toscana con Matteo Biffoni, presidente ANCI Toscana; Alessandra Biondi, presidente ATO Toscana sud; Monia Monni, assessore Ambiente Regione Toscana.La quarta sessione vedrà invece un confronto con la politica italiana e parteciperanno Silvia Fregolent – Italia Viva, Luca Sani – PD, Erica Mazzetti – Forza Italia, Francesco Giuliani - avvocato tributarista, responsabile nazionale Fisco di Azione, Tullio Patassini – Lega, Patrizio Giacomo La Pietra – Fratelli d’Italia.La quinta sessione allargherà invece l’orizzonte sulla politica europea con Simona Bonafè – PD; Daniela Rondinelli – M5S; Massimiliano Salini – Forza Italia; Pietro Fiocchi – Fratelli d'Italia; Silvia Sardone – Lega. Modera i lavori dell’intera giornata Ivano Valmori, ceo di ImageLine.