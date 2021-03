''Dalla natura all’ambiente'', per la Giornata Mondiale dell'Acqua AdF invita a una riflessione

Lunedì 22 marzo è il World Water Day: un'occasione per ricordare la centralità della risorsa idrica e quanto sia fondamentale in ogni aspetto della vita

Fonte di vita e di benessere per l’umanità e per l’ambiente, elemento centrale e imprescindibile che la Terra ci dona. In occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua (World Water Day) del 22 marzo, AdF inviata a riflettere sull’importanza della risorsa idrica nelle nostre vite e in quella del pianeta.Una ricorrenza che, come lo scorso anno, cade in un momento di emergenza sanitaria globale durante il quale ci troviamo ad affrontare la precarietà e fragilità nostre e dell’ambiente che abitiamo: proprio per questo, siamo chiamati a rispettare le risorse che la natura ci mette a disposizione.“Anche quest’anno la pandemia continua a stravolgere le nostre vite, portandoci a ripensare e rimodulare i nostri stili di vita – spiega il presidente di AdF Roberto Renai – In uno scenario di profondi cambiamenti e collegandoci al concetto di “Valorizzare l’acqua”, tema a cui in questo 2021 è stata dedicata a livello internazionale la data simbolo del 22 marzo, vogliamo stimolare una riflessione sulla centralità dell’acqua, per ricordarci quanto ogni forma di vita viene da essa e come sia importante rispettarla in ogni parte del suo ciclo”.“L’acqua è un dono della natura che ci viene prestato e che va gestito con cura, attenzione, responsabilità e sostenibilità – prosegue Renai –. Noi di AdF la raccogliamo alla fonte, la forniamo sicura e potabile alla comunità e la restituiamo pulita all’ambiente. È un ciclo, qualcosa che ci viene donato dalla Terra e che alla Terra deve tornare. Dalla natura all’ambiente”.Per la Giornata Mondiale dell’Acqua AdF ha sempre creato momenti di incontro con i bambini e i ragazzi nell’ambito dei progetti di educazione ambientale promossi nelle scuole del territorio. Quest’anno, vista l’impossibilità di fare iniziative “in presenza”, l’azienda ha ideato “AdF educational”, un “luogo virtuale” di incontro, crescita e confronto sulle buone pratiche nell’uso dell’acqua e sulla sostenibilità ambientale. Una iniziativa che è in linea con i progetti dell’Onu, il quale ha recentemente sviluppato un videogioco per insegnare ai ragazzi l’importanza della sostenibilità, e con gli obiettivi fissati dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. “AdF educational” è un progetto collaborativo e partecipato, ad accesso libero, a disposizione non solo di docenti e alunni ma anche di chiunque voglia approfondire le tematiche dei nostri progetti educativi. Una sezione dedicata del sito www.fiora.it, disponibile all’indirizzo www.fiora.it/adf-educational.html , dove AdF offre una serie di contenuti suddivisi per fasce di età, con presentazioni e pdf scaricabili e utilizzabili in aula, online o a casa, a cui a breve si aggiungeranno test di apprendimento, giochi interattivi e video. Protagonista di tutti i materiali la nostra acqua, fonte di vita e di benessere per l’umanità e per l’ambiente, risorsa preziosa che viene dalla natura e che restituiamo pulita all’ambiente.