Sienambiente racconta i green jobs a 700 studenti

L’iniziativa “I sentieri delle professioni” è promossa dal Salone dello Studente - Campus Orienta

Sienambiente sarà tra i protagonisti dell’iniziativa di orientamento post diploma “I sentieri delle professioni” raccontando a 700 studenti il mondo dell’economia circolare e i green jobs, i lavori associati a vario titolo alla transizione ecologica. L’evento, che si terrà on line, nasce per spiegare il percorso formativo e professionale che dalle prime esperienze lavorative, fino a quelle più professionalizzanti, può aprire le porte nel mondo lavorativo del settore.La giornata promossa dal Salone dello Studente - Campus Orienta, la piattaforma digitale patrocinata dall’Ufficio scolastico regionale, è stata ideata con l’intento di dare agli istituti scolastici uno strumento di orientamento e mettere in contatto il mondo della scuola con quello delle aziende. Attraverso la testimonianza diretta di due figure professionali, Sienambiente racconterà due aree di attività dell’azienda: la prima testimonianza è legata alla campo della comunicazione ambientale e della gestione dei social network; la seconda, è relativa al lavoro dell’ingegneria ambientale e della progettazione di impianti di gestione dei rifiuti necessari al riciclo.I green jobs secondo uno studio di GreenItaly, nel nostro Paese sono più di 3 milioni gli occupati “green”, con oltre 432 mila imprese italiane dell’industria e dei servizi che hanno investito negli ultimi 5 anni (2015-2019) in prodotti e tecnologie verdi. Nuove possibilità lavorative che hanno trovato un riscontro anche nella provincia di Siena grazie alle opportunità messe in campo nel settore dei rifiuti e del riciclo, uno dei pilasti dell’economia circolare. Le principali figure professionali ricercate sono state quelle legate all’operatività e la manutenzione negli impianti, ma anche ingegneri ambientali e amministrativi con competenze settoriali.