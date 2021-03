Divieto di abbruciamento di sfalci e potature: a disposizione centri di raccolta e ritiro a domicilio di Sei Toscana

Fino al 31 marzo, la Regione Toscana ha stabilito il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio. A tal proposito, Sei Toscana ricorda che sono a disposizione dei cittadini diverse modalità di conferimento per sfalci e potature.Questa tipologia di rifiuti può essere conferita direttamente dai cittadini ai centri di raccolta e alle stazioni ecologiche gestite da Sei Toscana. All’indirizzo https://seitoscana.it/centri-di-raccolta , è possibile vedere indirizzi e orari di apertura di tutte le strutture attive.Oltre ai centri di raccolta, in quasi tutti i Comuni del territorio, è attivo anche un servizio di ritiro a domicilio che dà la possibilità ai cittadini di disfarsi in modo corretto di sfalci e potature di provenienza domestica.Per prenotare il ritiro del materiale a domicilio è possibile chiamare il numero verde di Sei Toscana 800127484, attivo da lunedì a giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 13:30 alle 17, il venerdì dalle 9 alle 13; effettuare la prenotazione attraverso il sito internet www.seitoscana.it oppure inviare una mail di richiesta a ingombranti@seitoscana.it. Sei Toscana ricorda che è vietato conferire grandi quantità di sfalci e potature all’interno dei contenitori stradali e invita i cittadini a usufruire dei servizi messi a loro disposizione.Per maggiori informazioni: numero verde 800127484.