Schiume nel fiume Staggia a Poggibonsi: Arpat sta monitorando la situazione

A seguito di segnalazione da parte di cittadini per la presenza di schiume nel fiume Staggia a Poggibonsi, ARPAT ha effettuato nei giorni scorsi un sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi e un campionamento delle acque interessate dal fenomeno.Già alla fine del mese di gennaio l’agenzia era intervenuta per la medesima problematica; le analisi in quel caso non avevano evidenziato particolari criticità dei parametri analizzati.Maggiori dettagli sulle cause delle schiume di questi giorni si avranno con i risultati analitici che potranno indicare se si tratti di un problema di scarichi idrici allacciati abusivamente (escludendo comunque importanti scarichi di natura industriale) o di un fenomeno naturale legato, ad esempio, a pollini e fioriture anche algali.