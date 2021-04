''Agorà Aou Senese'', Focardi: ''Consumo esagerato delle risorse del pianeta. Lo sviluppo sostenibile indispensabile per le generazioni future'' - VIDEO

L’ex rettore dell’Università di Siena ha presentato il suo libro “La terra. Un’isola nello spazio” all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese



Si celebra il 22 aprile l’“Earth day”, Giornata della Terra, iniziativa nata il 22 aprile 1970 per sottolineare la necessità della conservazione delle risorse naturali del nostro pianeta. Alla vigilia di questa giornata, il 21 aprile, si è tenuto il secondo appuntamento con “Agorà Aou Senese”, una serie di eventi culturali da e per l’ospedale Santa Maria alle Scotte per fare e promuovere cultura nonostante il Covid, in collaborazione con l’Università di Siena, le istituzioni e artisti, giornalisti, cittadini e professionisti dell’ospedale Santa Maria alle Scotte.



Il professor Silvano Focardi, già ordinario di Ecologia ed ex rettore dell’Università di Siena, ha presentato in diretta streaming sul canale YouTube dell’Aou Senese il suo libro “La Terra. Un’isola nello spazio”, parlando di sostenibilità ambientale, inquinamento ed energie rinnovabili.



«L’idea di questo libro – spiega il professor Focardi – è partita dal fatto che stiamo andando verso un consumo esagerato delle risorse del pianeta. Basti pensare che quando arriviamo alla metà di un anno abbiamo già consumato tutte le risorse che dovrebbero essere a disposizione per 12 mesi, in considerazione della popolazione e delle potenzialità dello stesso pianeta. Nel mio libro ho preso come esempio l’Isola di Pasqua, la cui popolazione per motivi particolari ha consumato le risorse disponibili senza poter uscire dal proprio habitat a causa del proprio isolamento, un parallelismo della posizione del nostro pianeta all’interno del sistema solare e nella galassia. Dobbiamo trattare la Terra nel miglior modo possibile per poterci vivere, con la consapevolezza che lo sviluppo sostenibile è indispensabile per le generazioni future».



Ha partecipato alla presentazione del libro, che si è svolta nell’aula 6 del centro didattico, il professor Antonio Barretta, direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, che è intervenuto a margine dell’evento: «Ringrazio il professor Focardi per averci offerto un momento di approfondimento scientifico sui temi ambientali rendendoli comprensibili e interessanti anche per un pubblico non tecnico. L’intervento del prof. Focardi sottolinea l’urgenza di scelte di governo lungimiranti orientate a produrre effetti positivi sull’ambiente anche dal punto di vista dell’equità intergenerazionale. È emerso anche come i comportamenti dei singoli siano importanti: senza attendere solo le decisioni dall’alto ognuno di noi può contribuire in modo significativo alla salvaguardia dell’ambiente adottando ogni giorno comportamenti responsabili».



