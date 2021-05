''DeclinAZIONI sostenibili'', a Siena prosegue la sfida alla Carbon Neutrality

Il professor Simone Bastianoni ospite mercoledì 5 maggio alle 18

Dopo il primo mese di attività, declinAZIONI sostenibili, il ciclo di webinar organizzato dal Comune di Siena nell’ambito del progetto europeo “Urbinat” in collaborazione con l’Università di Siena, continua la sua programmazione settimanale dedicata al tema della sostenibilità.Il progetto, nato dalla necessità di costruire un dialogo “ravvicinato” e un dibattito intorno ai temi che sono al centro del progetto Urbinat (Urban Innovative & Inclusive Nature), durante i vari incontri ha catalizzato l’attenzione sia della comunità locale che di professionisti a livello nazionale e internazionale, su esperienze di rigenerazione urbana, patti per la gestione dei beni comuni e di partecipazione dei cittadini. Gli argomenti toccati nella seconda parte del programma apriranno un spaccato sulle esperienze di rigenerazione e riqualificazione delle città, affrontando per il prossimo incontro il tema quanto mai attuale della sfida per la carbon neutrality, con il professor Simone Bastianoni e l’architetto Riccardo Pulselli dell’Università di Siena.Mercoledì 5 maggio Simone Bastianoni, presidente dell’Alleanza per la Carbon Neutrality di Siena, esporrà i risultati ottenuti dal monitoraggio delle emissioni di gas serra nella Provincia di Siena descrivendo trend, principali fonti di emissione e strategie adottate e in corso di attuazione, Riccardo Pulselli presenterà un’applicazione del monitoraggio delle emissioni alla scala urbana e alle misure di mitigazione che possono essere adottate per ridurre l’impatto delle nostre città. Un’analisi che andrà a fotografare nel dettaglio il quartiere di Ravacciano, a Siena.Nel filone dedicato ai nuovi strumenti di sostenibilità e alle possibili sinergie tra pubblico, privato e cittadini, sarà ospite mercoledì 12 maggio Annibale d’Elia del Comune di Milano che racconterà l’esperienza del Crowdfunding Civico insieme ad Andrea Perini che racconterà l’esempio concreto di MadreProject, scuola del pane e dei luoghi; martedì 25 maggio si parlerà di CSR (Corporate Social Responsibility) e di una nuova sensibilità del mondo profit alla cura del territorio. Un incontro realizzato in collaborazione con il Master in Comunicazione d’Impresa dell’Università di Siena, con l’intervento dei docenti Giuseppe Segreto e Giovanni Boccia Artieri.La partecipazione e la co-progettazione è al centro dell’area tematica dedicata ai cittadini a cui sarà dedicato un incontro mercoledì 19 maggio dedicato agli anziani e i loro bisogni per vivere una vita sana e attiva, lo faremo con l’Assessore al Comune di Pisa Massimo Dringoli che racconterà l’esperienza del progetto “Urban Health – Movi-menti” dove un gruppo di volontari ha co-progettato interventi di rigenerazione urbana.L’ultimo incontro, giovedì 3 giugno, sarà centrato sui bisogni dei bambini e su come si può progettare delle città amiche dei bambini e degli adolescenti”, interverrà Simona Rosati dell’ufficio città amiche dei bambini e degli adolescenti dell’Unicef e l’urbanista Sara Candiracci di Arup che presenterà delle esperienze a carattere internazionale.MERCOLEDÌ 5 MAGGIO - ore 18.00Simone Bastianoni, Professore Ordinario di Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali - Università di SienaRiccardo Pulselli, Architetto, docente a contratto del corso di Agribusiness - Università di Siena, presidente di INDACO2 s.r.l.MERCOLEDÌ 12 MAGGIO - ore 18.00Il crowdfunding civico come occasione di sostenibilità dal basso e di coinvolgimento diretto dei cittadini. L’esperienza del Comune di Milano.Annibale d’Elia, Direzione di progetto Innovazione economica e Sostegno all’impresa,Comune di MilanoMERCOLEDÌ 19 MAGGIO - ore 18.00Il coinvolgimento della terza età con il progetto "Urban Health – Movi-menti", per l’elaborazione di progetti di rigenerazione urbana volti a favorire l’attività fisica, la partecipazione sociale e la prevenzione del decadimento cognitivo.Massimo Dringoli, Assessore all’Urbanistica, recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente,edilizia privata e mobilità urbana - Comune di PisaL’attività dei Gruppi di Solidarietà delle Contrade di SienaMARTEDÌ 25 MAGGIO - ore 18.00Le aziende sono sempre più sensibili alle tematiche ambientali e hanno adottato modelli e progetti che vanno a incidere direttamente sui territori. Come si può rafforzare il rapporto virtuoso tra bene comune, pubblica amministrazione e mondo delle aziende? In collaborazione con il Master in Comunicazione d’Impresa - Università di Siena.GIOVEDÌ 3 GIUGNO - ore 18.00“Una Città Amica è una città impegnata in un processo continuo di implementazionedei diritti dei bambini e degli adolescenti”Simona Rosati, Ufficio città amiche dei bambini e degli adolescenti - Comitato Italiano per l’UNICEFSara Candiracci, Urbanista, Leader dello sviluppo internazionale UKIMEA – ARUPAggiornamenti sul programma e approfondimenti sul sito www.urbinat.siena.it/webinar/ È possibile rivedere tutti gli incontri sul canale YouTube del Comune di Siena ( https://www.youtube.com/playlist?list=PLCGETfnuyYcoMzBtDB9guuZ9kdf2OWr1K