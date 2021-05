Sienambiente presenta: E-talk, per una mattinata a tutta ecologia!

Trasmissione in streaming per parlare di ambiente e riciclo con le scuole con le scuole, con ospite speciale il cantante e attore Lorenzo Baglioni e la sua nuova canzone

Regalare un sorriso agli studenti delle scuole della provincia di Siena che vanno verso la chiusura di un anno scolastico non facile. Nasce con questo obiettivo E-talk, la simpatica trasmissione in streaming organizzata da Sienambiente, in collaborazione con Straligut teatro, per parlare di ambiente in modo leggero intrattenendo gli alunni con giochi, quiz ambientali e tanti personaggi divertenti. Ospite speciale della diretta, il matematico, cantante e showman, Lorenzo Baglioni, che dopo l’esperienza di Sanremo e tanti altri successi televisivi, ha lanciato una nuova canzone sull’inquinamento marino da plastiche e un libro, “Un'ora e mezzo per salvare il mondo”, scritto a quattro mani con lo scienziato e divulgatore scientifico Mario Tozzi.Nel corso dello streaming, sarà illustrata la piattaforma digitale “E-Tour” ideata per far conoscere attraverso video tutorial tutto ciò che avviene dopo la raccolta differenziata. Un viaggio nell’economia circolare e un progetto di didattica a distanza che permette agli studenti e agli insegnanti, di fare un digital tour negli impianti di gestione dei rifiuti e scoprire tante curiosità legate al mondo della sostenibilità guidati dal “rifiutologo” e da 3 simpatici personaggi, veri e propri cartoni animati. Gli stessi personaggi prenderanno vita nel talk, interpretati dagli attori di Straligut teatro, per interagire con gli studenti ospiti e suggerire buone pratiche che i bambini e le loro famiglie possono mettere in pratica per salvaguardare il Pianeta.Lorenzo Baglioni, matematico-star di YouTube, ex insegnante e artista carismatico sensibile alle tematiche dell’educazione e al rispetto dell’ambiente, si esibirà cantando il suo nuovo singolo “La tartaruga e il reggilattine” e rispondendo alle domande dei tantissimi alunni che si sono già iscritti alle due mattinate.E-talk si svolgerà in diretta streaming il 13 maggio alle ore 10.30 per le classi della scuola primaria e il 14 maggio, sempre alle 10,30, per le classi della scuola secondaria di I grado.Per avere maggiori informazioni consultare il sito web di Sienambiente. Per prenotare la propria classe alla diretta scrivere a scuola@straligut.it.