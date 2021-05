Confindustria Toscana Sud lancia ''AmBiEnTeDì'': 4 martedì di approfondimento su tematiche ambientali

Confindustria Toscana Sud, insieme alle sue agenzie formative, organizza a partire dal 18 maggio un ciclo di incontri per approfondire le novità introdotte dai recenti aggiornamenti normativi in campo ambientale. Un percorso formativo strutturato su 4 incontri da 2 ore ciascuno che inizierà martedì 18 maggio e proseguirà per i 3 martedì consecutivi per terminare martedì 8 giugno.“La legislazione ambientale oltreché vasta ed abbondante, è da sempre estremamente complessa ed articolata – dice Maria Cristina Squarcialupi, consigliere di Confindustria Toscana Sud con delega allo Sviluppo sostenibile e vicepresidente della Delegazione di Arezzo – solo una formazione specifica ed autorevole, accompagnata da un attento e costante aggiornamento, permettono di stare al passo con una normativa che è in continua evoluzione.Per aiutare le aziende ad orientarsi in questa difficile materia abbiamo pensato di organizzare 4 appuntamenti focalizzati sulle principali tematiche di interesse: TARI e gestione dei nuovi rifiuti urbani; REACH e gestione delle sostanze chimiche; MUD, compilazione formulari, registro carico e scarico; CONAI e gestione dei rifiuti di imballaggio.I corsi saranno tenuti da Paolo Pipere (esperto di diritto dell’ambiente e segretario nazionale Ass.I.E.A. Associazione Italiana Esperti Ambientali) e da Stefano Arpisella (Technical Manager del Centro Reach Srl); ogni modulo sarà introdotto dall'ingegner Carolina Gattuso (Area Ambiente, Energia e Sicurezza di Confindustria Toscana Sud).I corsi si svolgeranno online e varranno riconosciuti come aggiornamento per RSPP, ASPP e datori di lavoro. Sarà possibile frequentare scegliendo uno, più moduli o l’intero ciclo. L’accesso è consentito ad un massimo di 35 partecipanti che effettueranno l’iscrizione attraverso il seguente link entro il 13 maggio p.v.