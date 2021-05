Modifica del servizio di raccolta dei rifiuti in occasione del Giro d'Italia a Siena, Montalcino e Castellina in Chianti

In occasione del passaggio dell’undicesima e dodicesima tappa del Giro di Italia, mercoledì 19 e giovedì 20 maggio, a Montalcino, Castellina in Chianti e Siena ci saranno alcune variazioni dei servizi di raccolta per garantire la massima sicurezza di atleti e pubblico e per ridurre al massimo il disagio all’utenza.A Montalcino, da oggi saranno momentaneamente rimosse alcune postazioni stradali nella prossimità del centro abitato di Montalcino e Tavernelle. Le postazioni saranno nuovamente ricollocate nella giornata di giovedì 20 maggio. Le postazioni interessate sono quelle ubicate in piazzale della Fortezza, la postazione in SP14 Traversa dei Monti (di fronte Eternedile), le tre postazioni in via Bellaria, la postazione in via della Circonvallazione incrocio con via Soccorso Saloni (ingresso centro torico) e la postazione di raccolta all’ingresso di Tavernelle.A Siena, giovedì 20 maggio, l’esposizione dei rifiuti in Piazza del Campo dovrà essere fatta entro le 8:30 all’interno della conchiglia, nei pressi dei colonnini o nell’angolo del Casato. Le utenze di via della Sapienza, via delle Terme e via dei Termini dovranno esporre i propri rifiuti tassativamente entro le ore 8. Nelle altre zone del centro storico, l’esposizione dei rifiuti dovrà essere fatta esclusivamente entro le 8:30.A Castellina in Chianti, giovedì 20 maggio, tutti i servizi di raccolta nel centro storico saranno anticipati di un’ora rispetto al consueto orario.Confidando nella collaborazione dei cittadini e delle attività, Sei Toscana raccomanda rispettare gli orari di conferimento indicati così da permettere il regolare svolgimento di tutte le operazioni di raccolta.