Tavola rotonda lunedì 24 maggio all'Accademia dei Fisiocritici in diretta streaming

“Carbon neutrality: come valorizzare il primato di Siena?”: di questo argomento parleranno insieme un ricercatore, un politico e un dirigente di azienda nella tavola rotonda organizzata dall’Accademia dei Fisiocritici e dall’Alleanza Territoriale Carbon Neutrality Siena il 24 maggio alle ore 17 in diretta streaming sul canale YouTube dell’Accademia https://www.youtube.com/c/FisiocriticiSiena Alla cattedra dell’aula magna di Piazzetta Silvio Gigli a Siena siederanno il presidente dell’Alleanza e docente di chimica dell’ambiente e dei beni culturali all’Università di Siena, il sindaco del Comune di Sovicille Giuseppe Gugliotti, il responsabile del settore Ricerca e Sviluppo dell’azienda agraria Podere Forte Roberto Rappuoli, insieme al moderatore Matteo Borsi, direttore di Radio Siena TV.Dopo essere stata nel 2008 la prima area vasta in Europa ad essere certificata sulla base dello standard internazionale ISO 14064-1 per i monitoraggi di gas serra, dal 2011 la provincia di Siena la raggiunto la “Carbon Neutrality” con le emissioni di gas serra totalmente compensate dagli assorbimenti di CO2. “Questo risultato è importante - afferma il professor Bastianoni - perché adesso in tutto il mondo si sta cercando di perseguire questo stesso obiettivo che noi abbiamo ottenuto per primi. L’incontro a più voci all’Accademia delle scienze, che nello scorso aprile ha aderito all’Alleanza, vuole testimoniare quanto sia fondamentale che la gestione politica ed economica, pubblica e privata, abbia il supporto dei dati scientifici per adottare decisioni consapevoli per il futuro di tutti”. La tavola rotonda spiegherà, da vari punti di vista e di azione, il significato di questo primato e la sua rilevanza che chiama in causa ogni cittadino per una vita in armonia con la natura e nel suo rispetto. Al termine i relatori risponderanno alle domande del pubblico poste attraverso la chat.La conoscenza del tema carbon neutrality è supportata sui social anche dalla sfida #carbonneutralchallenge promossa dagli organizzatori a partire dal 12 maggio.Il video della tavola rotonda rimarrà visibile sul canale YouTube Accademia Fisiocritici Siena al quale ci si può iscrivere per ricevere l’avviso della diretta e per essere informati di nuovi contenuti pubblicati.