Siena, il Consorzio di Bonifica rimuove rifiuti abbandonati

Ancora rifiuti abbandonati in un corso d’acqua in provincia di Siena. Sono quelli che ha individuato il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud durante una manutenzione ordinaria del fosso Riluogo, lungo la strada statale Chiantigiana 222, nel comune di Siena.Gli operai di Cb6 stavano tagliando la vegetazione in eccesso sulle sponde, quando hanno visto immondizia e rifiuti in plastica all’interno dell’alveo, evidentemente accumulati nel corso degli anni.Il Consorzio ha ripulito l’alveo dai rifiuti e li ha poi accatastati in sicurezza vicino al fosso: a provvedere allo smaltimento, come disciplinato dalla delibera 1083 del 2018 della Regione Toscana, è stata infatti l’amministrazione comunale di Siena, con la quale è in atto una preziosa collaborazione. E’ il terzo rinvenimento di rifiuti in un corso d’acqua nelle ultime settimane dopo i due casi di Castelnuovo Berardenga (eternit e ingombranti).La manutenzione del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud è avvenuta su un tratto di circa 360 metri nella frazione di Belvedere. La presenza di vegetazione in eccesso nell’alveo e sulle sponde non consentiva un regolare scorrimento delle acque verso valle con conseguenti fenomeni di esondazione nelle aree adiacenti il fosso. La vicinanza di una strada trafficata come la ss 222 rendeva questo intervento ancora più necessario, nell’ottica di tutelare l’incolumità pubblica, ma sempre con una manutenzione rispettosa per l’ambiente.