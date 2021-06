Intervento del Consorzio di Bonifica sul torrente Arbia

Importante intervento di pulizia sul torrente Arbia per il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud a difesa dei centri abitati del Senese. E’ stata infatti rimossa la vegetazione in eccesso sulle sponde, sulle scarpate e sugli argini del corso d’acqua a Taverne d’Arbia, nel comune di Siena, e a Ponte d’Arbia, nel comune di Monteroni d’Arbia."Gli interventi di manutenzione ordinaria - spiega il Consorzio -, inseriti nel piano delle attività della bonifica 2021 di Cb6, sono necessari per garantire il corretto deflusso delle acque del torrente verso valle.La decespugliazione meccanica è fondamentale per prevenire il rischio di esondazioni e allagamenti: mantenere argini e sponde puliti ed efficienti è l’unico modo per difendere i centri abitati, le abitazioni e limitare il rischio idraulico legato alle bombe d’acque e alle sempre più frequenti manifestazioni estreme di maltempo. Nella zona ci sono anche importanti vie di comunicazione per la provincia di Siena, con strade e ponti, che vanno il più possibile salvaguardati. L’intervento ha riguardato circa 1,5 chilometri di corso d’acqua.Anche in questo caso il Consorzio ha effettuato le manutenzioni cercando di coniugare l’incolumità pubblica al rispetto della flora e della fauna presenti lungo il torrente Arbia."