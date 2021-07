Siena: nei primi 6 mesi dell’anno, raccolti quasi 150mila kg di Raee

Il presidente di Sei Toscana, Fabbrini: "Buon risultato, ma occorre fare di più"



Nel primo semestre dell’anno, da gennaio a giugno, a Siena, sono stati raccolti quasi 150mila kg di RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). Di questi, circa un terzo sono costituiti da lavatrici, lavastoviglie e asciugatrici (codice R2, poco meno di 50 tonnellate in totale), mentre computer, apparecchi informatici, telefoni e apparecchi di illuminazione (codice R4) e frigoriferi e condizionatori (codice R1), registrano rispettivamente, circa 30 e 28 tonnellate raccolte nei primi sei mesi del 2021.



“È un buon risultato, ma occorre fare di più – commenta il presidente di Sei Toscana, Alessandro Fabbrini –. La sinergia con le istituzioni cittadine è fondamentale per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Per questo, nel corso degli anni, nel territorio servito e qui a Siena in particolare, abbiamo promosso diversi progetti. Non ultimo, quello della raccolta dei piccoli Raee in collaborazione con il Comune e l’Università che è partito proprio in questi giorni. Affiancare le amministrazioni comunali nelle attività di comunicazione al cittadino, ricercare e promuovere sinergie anche con soggetti terzi, lavorare per il raggiungimento di un obiettivo condiviso è da sempre quello che Sei Toscana intende fare”.



L’impegno di Sei Toscana in attività di sensibilizzazione si è concentrato negli ultimi anni proprio sul tema della raccolta dei piccoli Raee. È stato inserito un modulo dedicato nel progetto di educazione ambientale Ri-Creazione, proponendolo a tutte le classi iscritte che, solo a Siena, negli ultimi due anni, ha registrato la partecipazione di quasi 600 ragazzi. Mentre, per gli studenti delle superiori, è stato avviato il progetto “Raee un mondo di risorse da non sprecare”, che ha visto premiati i ragazzi degli istituti Bandini e Sarrocchi.



“La proposta di coinvolgere anche l’Università di Siena ha rappresentato la naturale evoluzione di questi progetti – prosegue Fabbrini – ed è nata in seno alla proficua attività di collaborazione che da moltissimi anni Sei Toscana porta avanti con l’Ateneo per sensibilizzare gli studenti sui temi dell’ambiente e della raccolta differenziata”.



Ai Raee, sono dedicate anche la campagna di comunicazione #dovelobutto e 6News, il telegiornale ambientale di Sei Toscana. Inoltre, la società ha partecipato, grazie a tre video realizzati dai propri operatori, alla campagna nazionale #LoveRaeeCircle promossa dal CdC Raee (l’organismo centrale che si occupa di ottimizzare la raccolta, il ritiro e la gestione dei Raee in Italia).