Sportelli Estra, variazioni di orari e giorni di apertura nel mese di agosto

Nel mese di agosto sono previste delle variazioni di orari e giorni di apertura di alcuni sportelli di Estra. Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti è possibile consultare l'area del sito https://www.estra.it/trova-store Restano comunque a disposizione canali alternativi di comunicazione e servizio che permettono di svolgere le pratiche relative ad allacciamenti, attivazioni, subentri, volture, inoltrare segnalazioni, richieste di informazioni, reclami, senza nessuna differenza rispetto al recarsi fisicamente presso gli uffici al pubblico e in piena sicurezza, rimanendo a casa.Questi i canali alternativi di comunicazione:Email: clienti@estraspa.it Comunicazione tramite sito: https://www.estra.it/richiesta-contatto Chat: https://www.estra.it/info-e-contatti Call center 800 128 128, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 21, il sabato dalle 8 alle 13 (da telefono fisso)Call center 02 8270 dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 21, il sabato dalle 8 alle 13 (da cellulare)Call center 800 104 104 dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 21, il sabato dalle 8 alle 13 (per le imprese)Servizio letture contatore gas e luce: 800 057 057 (da telefono fisso), 02 8270 (da cellulare).