Rottamazione vecchie tv: nei centri di raccolta di Sei Toscana il modulo per ottenere il bonus

La transizione verso il nuovo digitale terrestre obbligherà milioni di italiani a cambiare televisori o acquistare un decoder, con un conseguente, molto probabile, aumento dei rifiuti Raee, i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.Il governo italiano ha istituito il “bonus rottamazione tv”, un’agevolazione di cui si può beneficiare rottamando contestualmente un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018. Il nuovo bonus, rivolto a tutti i cittadini residenti in Italia senza limiti di ISEE, è finalizzato a favorire la sostituzione degli apparecchi televisivi obsoleti attraverso un corretto smaltimento dei rifiuti elettronici, in un’ottica di tutela dell’ambiente. Il bonus permette di avere uno sconto fino al 20% sul prezzo del nuovo televisore, sino ad un massimo di 100 euro.Prima di procedere alla rottamazione, l’acquirente deve compilare il modulo di autodichiarazione predisposto dal MiSE, il Ministero dello Sviluppo Economico, che certifichi il corretto smaltimento. La rottamazione può essere effettuata direttamente presso i rivenditori aderenti alla iniziativa presso cui si acquista la nuova televisione, consegnando al momento dell’acquisto la tv obsoleta. In alternativa, si può consegnare la vecchia tv direttamente in un centro di raccolta, prima di recarsi ad acquistare la nuova.I cittadini dovranno recarsi nei centri di raccolta di Sei Toscana con l’autodichiarazione precompilata. Gli operatori della struttura, a valle della consegna del vecchio televisore e delle eventuali verifiche tecniche, apporranno la firma sul documento certificando così l’avvenuta consegna dell’apparecchio. Con il modulo firmato, l’utente potrà poi recarsi nei punti vendita aderenti e fruire dello sconto sul prezzo di acquisto.Per agevolare i cittadini, il modulo è pubblicato, scaricabile e stampabile sul sito internet di Sei Toscana.Per maggiori informazioni: numero verde 800127484 o www.seitoscana.it