ConversAzioni Carbon Neutral, alla Fortezza Medicea incontri e racconti a impatto zero

ConversAzioni Carbon Neutral è l’evento di due giorni organizzato dall'Alleanza Territoriale Carbon Neutrality Siena

Per i 10 anni di Carbon Neutrality a Siena, l’Alleanza propone una iniziativa pubblica, aperta alla comunità, attraverso incontri e racconti sul tema, per la condivisione fra territori, istituzioni, imprese e società civile.Il territorio della Provincia di Siena ha raggiunto, dal 2011, il traguardo della Carbon Neutrality, 4 anni prima del previsto e 14 anni prima degli intenti delle altre città più green; un primato che, sotto il profilo dello sviluppo sostenibile, rappresenta un elemento strategico di attrattività per il territorio e opportunità per le imprese, anche in termini di competitività.“Non sarà solo un’occasione per celebrare i 10 anni di Carbon Neutrality della Provincia di Siena, ma soprattutto un momento di dialogo con i territori, le aziende e le componenti della società civile che stanno facendo lo stesso percorso che ha fatto Siena negli anni. Da questo incontro possono venire molti spunti per far migliorare ulteriormente il nostro territorio, le nostre aziende e i comportamenti dei nostri cittadini. Crediamo più nella forza dell’esempio, che mostri che la “transizione” è a portata di mano e vantaggiosa per tutti, che nel semplice ribadire la gravità della crisi climatica”, sostiene il professor Simone Bastianoni, Presidente dell’Alleanza Territoriale Carbon Neutrality Siena.Le “ConversAzioni”, animate da relatori provenienti da tutt’Italia, tratteranno esempi concreti ed esperienze costruttive per il futuro, partendo dalla prospettiva a livello nazionale e internazionale, per poi affrontare temi sulle possibili azioni da intraprendere, sul contributo che le imprese potrebbero dare, con uno sguardo alle future generazioni e alla loro educazione allo sviluppo sostenibile. Le riflessioni si estenderanno poi sulla pianificazione dei territori per la Carbon Neutrality, sull’economia circolare per la riduzione delle emissioni, oltre che sulla riduzione dell’impronta del cibo, con, in conclusione, considerazioni sulle possibili soluzioni per un futuro carbon neutral.La sera del 29 settembre (ore 21.30 in Fortezza Medicea) verrà dato spazio anche a un momento musicale, con il concerto live di Lorenzo Kruger, evento che rientra nel cartellone di Vivi Fortezza 2021, realizzato dall’Associazione Propositivo (Pro +), partner dell’Alleanza.ConversAzioni Carbon Neutral aderisce al Festival dello Sviluppo Sostenibile 2021, promosso dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile.Per partecipare all’evento “ConversAzioni Carbon Neutral” 29-30 Settembre 2021 è consigliata la registrazione preventiva su eventbrite.it E’ possibile seguire l’evento in streaming sulle pagine facebook di TvedoTV, Alleanza Territoriale Carbon Neutrality Siena e Fondazione Mps e sul canale Youtube dell’Università degli Studi di Siena.Per Info: carbonneutralsiena.it/conversazioni info@carbonneutralsiena.it – Tel 0577-226406.L’Alleanza Territoriale Carbon Neutrality Siena, fondata nel 2017 da Fondazione MPS, Provincia di Siena, Università di Siena, Comune di Siena e Regione Toscana, si pone l’obiettivo di valorizzare il primato territoriale della neutralità di carbonio, rendendolo conosciuto alla cittadinanza, migliorandolo e trasformandolo in un elemento di attrattività della provincia sotto il profilo dello sviluppo sostenibile. L’Alleanza è aperta all’adesione di qualsiasi ente o persona giuridica interessata a contribuire al miglioramento continuo dei parametri di sostenibilità del territorio, in modo da costituire e rafforzare sempre più nel tempo un solido e articolato partenariato, a sostegno delle finalità del progetto.