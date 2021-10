Al Parco Museo Minerario, una mattinata dedicata all’ambiente con la proiezione del corto ''La Challenge''

Partecipa alla proiezione del film presentato al Giffoni film festival, l’attore protagonista Gennaro Filippone



Una mattinata dedicata al riciclo, alla raccolta differenziata, al risparmio di risorse naturali e alle buone pratiche ambientali. E’ quella promossa da Sienambiente, in collaborazione con l’amministrazione Comunale di Abbadia San Salvatore e la Fondazione Musei Senesi, che si terrà al Parco Museo Minerario dove per gli studenti delle medie inferiori dell’Istituto comprensivo Leonardo da Vinci verrà proiettato il cortometraggio “La Challenge”.



Partecipa in collegamento da Pozzuoli, dove vive, l’attore protagonista della pellicola, il dodicenne Gennaro Filippone, noto al pubblico per la serie Netflix Generazione 56K. Dopo la proiezione, saranno allestiti dei laboratori didattici incentrati sulla ricerca e uso consapevole delle materie prime.



L’iniziativa fa parte della manifestazione Ri-conoscere l’Ambiente, una tre giorni di incontri digitali, spettacoli, arte e sport con tante attività pensate per cittadini e studenti per parlare di valorizzazione dei materiali, sostenibilità ed economia circolare. L’evento, ideato da Sienambiente in collaborazione con Sei Toscana, fa parte del Festival dello sviluppo sostenibile promosso da Asvis, l’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile.



Il corto “La Challenge” nasce su impulso del Gruppo Iren, è stato prodotto da Giffoni Innovation Hub e Unitalia e presentato nel corso di Giffoni Next Generation 2021 con il supporto di Procida Capitale della Cultura 2022. Il protagonista, Tommy, vive a Procida e ha un segreto: annota qualcosa su uno speciale quaderno per tutta la giornata, ma la realtà è che sta partecipando alla challenge lanciatagli da un personaggio misterioso. La sfida è quella di rendere il mondo, e in particolare la sua isola, un posto più pulito.



Nel corso del collegamento, il giovane attore risponderà alle domande dei studenti raccontando l’esperienza sul set e il valore delle buone pratiche realizzate per la “challenge”. A seguire, gli studenti si immergeranno in un’attività esperienziale dedicata alla scoperta della vita del minatore e alla storia della miniera di Abbadia San Salvatore. Dopo una breve introduzione sulla nascita e sviluppo della miniera di Abbadia all’interno del Parco Museo, che è stata tra le miniere sviluppate con criteri di rispetto e tutela dell’ambiente circostante, i piccoli esploratori inizieranno la loro avventura con la simulazione di una “giornata da minatore”.