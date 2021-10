Motumundi, il festival internazionale su clima e ambiente, fa tappa al Santa Chiara Lab dell'Università di Siena

Innovazione e sostenibilità per l’agrifood i temi al centro dell’evento

Innovazione e sostenibilità dell’agrifood sarà il tema al centro dell’evento “Agrifood, innovazione come leva di sostenibilità e competitività” che si svolgerà venerdì 15 ottobre (11.30 – 13.00) al Santa Chiara Lab dell'Università di Siena (via Valdimontone 1) nell’ambito del festival internazionale su clima e ambiente “Motumundi”.Il festival, in programma dal 14 al 17 ottobre, ha il suo cuore pulsante a Cavriglia e farà tappa anche a Siena nell’Auditorium del Santa Chiara Lab per affrontare il tema dell’innovazione come leva di sostenibilità e competitività per il settore agrifood, dal campo alla tavola. All’evento, aperto dai saluti istituzionali del rettore dell’Università di Siena, Francesco Frati, è annunciata la partecipazione della dottoressa Adriana Apollonio, Consigliera d’Ambasciata che, insieme al professor Angelo Riccaboni, presidente del Santa Chiara Lab, delineeranno lo scenario attuale del sistema agrifood italiano e le prospettive per un futuro sostenibile del settore.Il dibattito entrerà quindi nel vivo con gli studenti universitari e delle scuole superiori, i veri protagonisti di Motumundi che, moderati da Roberto Vitale, presidente della Fondazione Vitale Onlus organizzatrice del Festival, dialogheranno con Flavia Maggi dell’Azienda Agricola Maggi e con Leonardo Bellacini dell’Azienda Agricola San Felice.Il tema della produzione e del consumo del cibo in ottica sostenibile è tra gli argomenti centrali accanto a quelli trattati dal festival all’interno del ricco programma di dibattiti, conferenze, workshop e laboratori nei quali si parlerà di clima, salute del pianeta, blu economy, spazi urbani e sviluppo green. Eventi guidati da un unico comune denominatore, la sostenibilità, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sulla necessità di un cambiamento culturale per tutelare l’ambiente e una politica che abbia prioritaria la cooperazione e lo sviluppo sostenibile.L'evento è ideato, promosso e organizzato dalla Vitale Onlus in partnership con il Comune di Cavriglia e la Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, con il sostegno di Enel.Tutti gli eventi saranno trasmessi in streaming sulla pagina Facebook e Instagram del Festival.L’evento “Agrifood, innovazione come leva di sostenibilità e competitività” si terrà presso l’Auditorium del Santa Chiara Lab dell'Università di Siena e sarà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook: https://www.facebook.com/santachiaralab

La partecipazione all’evento è aperta agli studenti secondo la normativa vigente in tema di pandemia.Informazioni sul Festival Motumundi: www.motumundi.it