''Ri-creazione'': come partecipare al progetto di educazione ambientale di Sei Toscana

Le scuole primarie e secondarie di primo grado dei 104 Comuni dell’Ato Toscana Sud possono iscriversi gratuitamente entro il 31 ottobre

La settima edizione del progetto di educazione ambientale di Sei Toscana, “Ri-creazione”, propone anche quest’anno percorsi educativi utili per approfondire l’argomento dei rifiuti e del ciclo dei materiali e per incentivare la diffusione di buone pratiche a casa e a scuola, riducendo l’impatto dei comportamenti quotidiani.Gli insegnanti delle scuole primarie e secondarie di primo grado dei 104 Comuni dell’Ato Toscana Sud possono iscrivere le loro classi scegliendo il percorso didattico entro il 31 ottobre, termine ultimo per presentare la richiesta di iscrizione.Come negli anni scorsi, la partecipazione al progetto è completamente gratuita. Tutte le info sul progetto sono presenti sul sito dedicato www.ri-creazione.it L’attività, laddove possibile, tornerà in presenza e ad ogni classe sarà assegnato un educatore sia per lo svolgimento dell’attività in aula che per la corretta fruizione dei contenuti della piattaforma. Gli insegnanti che si iscriveranno riceveranno le credenziali di accesso per poter navigare sulla piattaforma didattica e vedere i contenuti collegati con il percorso scelto.Per ogni ulteriore informazione: scuola@seitoscana.it o 05771799173.