ScopriElsa, il progetto di valorizzazione del Parco Fluviale dell'Elsa

Il comitato civico Elsa Viva annuncia la presentazione del progetto ScropriElsa in programma per lunedì 15 novembre alle 21.15 presso lo Spazio 847 a Colle di Val d'Elsa.Per partecipare è necessaria la prenotazione (tel 3282153925 o email comitato.elsaviva@gmail.com ) e attualmente sono rimasti disponibili circa una decina di posti (capienza limitata causa Covid).Il progetto mira a valorizzare il Parco Fluviale dell'Elsa e ad aumentare la consapevolezza verso la bellezza e delicatezza del nostro fiume. L'iniziativa vede la realizzazione di pieghevoli informativi sul Parco Fluviale dell'Elsa, scritti da esperti in materia e illustrati in serate tematiche. Lunedì si presenterà il primo pieghevole della serie dedicato alla fauna, scritto da Andrea Benocci affiliato al Museo di Storia Naturale di Siena.ScopriElsa vede la collaborazione di diverse associazioni di Colle che supportano l'attività del Comitato Civico Elsa Viva: Spazio847, Arci Pesca, Gli Amici dell'Arte, Gruppo Archeologico Colligiano e il Liceo A. Volta. In particolare, con il Liceo A. Volta è stata avviata una convenzione per la quale gli alunni che coopereranno al progetto si vedranno riconosciuti crediti didattici. I ragazzi collaboreranno sia con la loro partecipazione attiva agli eventi di presentazione che traducendo i testi dei pieghevoli in inglese per stamparli anche nella lingua anglosassone.ScopriElsa è un progetto realizzabile grazie al contributo delle persone che hanno creduto alla sua realizzazione e all'impegno del Comitato Civico Elsa Viva: Banca Mediolanum - Ufficio di Poggibonsi, Studio Riflessologia Salvetti - Colle di Val d'Elsa, la cittadinanza colligiana. Lo sponsor civico da parte della popolazione si è realizzato tramite l'iniziativa di crowdfunding avvenuta il 12 luglio 2021 alle Caldane.