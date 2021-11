''Polvere sei, pellet diventerai'', all'Accademia dei Fisiocritici i risultati del progetto finanziato dal Piano di sviluppo rurale

Valorizzare la parte finale della filiera olivicola-olearia agevolando la gestione dei suoi sottoprodotti e dei prodotti di scarto producendo un bio-fertilizzante di ottima qualità nutrizionale e di basso costo e incentivando l’introduzione di tecnologie innovative ed ecocompatibili.E' stato questo l'obiettivo del Progetto finanziato dal bando Piano di sviluppo rurale (Psr) 2014-20, sottomisura 16.2, della Regione Toscana, dal titolo “Polvere sei, pellet diventerai” (PoPe), i cui risultati saranno presentati domani, giovedì 11 dicembre, dalle ore 9 all'Accademia dei Fisiocritici di Siena.Al workshop, organizzato dalla professoressa Letizia Marsili, responsabile scientifico per l’Università di Siena, con il Dipartimento di Scienze fisiche della Terra e dell'ambiente, parteciperanno anche il coordinatore del progetto e proprietario del frantoio Pierangelo Beata e Federico Caldini dell'azienda Caldini Guido srl, altro partner del progetto, con il suo sansificio. L'incontro, introdotto dal rettore dell'Ateneo Francesco Frati, vedrà la partecipazione del dirigente della Regione Toscana Gennaro Giliberti e delle agronome Rosanna Zari e Monica Coletta.I risultati del progetto in particolare sui bioindicatori animali saranno presentati dal dottor Tommaso Campani, mentre su quelli vegetali dalla dottoressa Sara Parri. Ci sarà spazio anche per altre tematiche che riguardano il mondo dell’agrifood con la professoressa Silvia Casini e la dottoressa Cristiana Tozzi.Il progetto “Polvere sei, Pellet diventerai” si collega alle raccomandazioni normative che si integrano con il 3° obiettivo prioritario individuato nel piano olivicolo-oleario redatto dal MIPAAF nel 2010 e si inserisce nell'ottica della sostenibilità ambientale e dell’economia circolare.