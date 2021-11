Piantumazione del giardino boschivo del Parco Anna Frank di Siena a cura del Rotary

Da anni la Provincia di Siena è impegnata sul tema della sostenibilità ambientale con il progetto “Siena Carbon Free 2015”, attivato nei primi anni 2000 e con il quale si poneva l'ambizioso obiettivo di diventare entro il 2015 la prima area vasta d’Europa “carbon free” ovvero con la totale compensazione tra le emissioni di CO2 causate dalle attività antropiche e gli assorbimenti naturali delle zone boschive e della vegetazione perenne del territorio provinciale. Nel 2011, con il 102% della capacità di assorbimento, la Provincia di Siena è diventata la prima area vasta in Europa a emissione zero di Co2, con largo anticipo rispetto alla scadenza prefissata.Sabato 13 novembre, alle ore 10:30, i Rotary Club Valdelsa, Alta Valdelsa e Montaperti - con il contributo della Rotary Fondation che ha recentemente inserito il Sostegno Ambientale tra le aree d'intervento del Rotary International ispirando tutti i Club coinvolti nel progetto a certificarsi Carbon Neutral - realizzeranno un giardino boschivo all’interno del Parco Anna Frank in via Fausto Coppi a Siena piantumando alberi, arbusti, cespugli e piante erbacee autoctone.All’iniziativa Interclub dei tre Club Rotary ha aderito anche l’Asl Toscana Sud Est che, grazie al presidente del Rotary Club Alta Valdelsa Emilio Battisti, sarà presente con il camper vaccinale presso il Parco Anna Frank dalle 9 alle 13 e dove i cittadini potranno presentarsi, senza prenotazione, per richiedere la vaccinazione anti Covid-19.