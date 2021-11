Dottori agronomi forestali della provincia di Siena: ''A servizio dei Comuni per intercettare i fondi del PNRR''

L’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Siena, rappresentati dal neopresidente Riccardo Clemente e dal segretario Raffaele Chiavoni, ha incontrato questa settimana il sindaco De Mossi per salutarlo e mettere a disposizione le competenze e la professionalità dei suoi 130 iscritti per la città di Siena.“Ringraziamo il Sindaco per l’incontro - dichiara Riccardo Clemente - dove è stata riaffermata l’attenzione dell’Amministrazione comunale sui temi ambientali e del verde urbano, dove la figura del dottore agronomo e dottore forestale ha competenze specifiche normate dalla legislazione italiana e riconosciute dall’Amministrazione comunale”.L’incontro con il Sindaco di Siena rappresenta il primo di una serie di incontri che l’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Siena avrà con tutti i Sindaci della provincia, per avviare una collaborazione fattiva con le istituzioni locali per intercettare i fondi del PNRR sui temi della rivoluzione verde e transizione ecologica, agricoltura sostenibile ed economia circolare, tutela del territorio e della risorsa idrica.Molti nostri iscritti sono già presenti nelle commissioni edilizie e del paesaggio di molti Comuni e li assistono come consulenti esterni per le istruttorie di piani di miglioramento aziendali, piani strutturali o piani operativi, offrendo la propria esperienza in team con gli altri professionisti.Come ordine cogliamo il recente appello dei Sindaci toscani a fare squadra, mettendo a disposizione le competenze dei nostri Iscritti per aiutare soprattutto i Comuni più piccoli con poco personale per contribuire alla stesura di progetti su cui ottenere i contributi del PNRR e così intercettare tutti i fondi possibili per rilanciare il nostro territorio.