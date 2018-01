Comune di Siena e Sei Toscana incontrano i referenti delle utenze non domestiche per presentare nuove modalità di raccolta rifiuti

Venerdì prossimo, 2 febbraio, l’Amministrazione comunale e Sei Toscana, alle ore 15,30 nella Sala di Palazzo Patrizi (via di Città, 75 – primo piano) incontreranno tutti i referenti delle utenze non domestiche: ristoranti, bar e servizi di somministrazione di alimenti e bevande del centro storico, per presentare loro le nuove modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti indifferenziati e organici.Una nuova procedura, frutto del percorso di ascolto avviato in questi mesi, in modo da rispondere in maniera concreta alle esigenze emerse da parte di vari esercenti e, in parallelo, atta a mantenere alto il livello di decoro della città.