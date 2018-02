Consorzio bonifica, emergenza pioggia

Situazione sotto controllo per quanto riguarda i corsi d'acqua nel territorio di competenza del Consorzio di bonifica 6 Toscana Sud. Le piogge persistenti delle ultime ore hanno allertato il personale del Consorzio, che da subito ha organizzato e messo in atto interventi di presidio con uomini e mezzi, in modo da tenere sotto controllo i principali corsi d'acqua, ovvero Ombrone, Arbia, Merse e Orcia.Il personale di vigilanza ha riscontrato un'assoluta efficienza delle opere di prevenzione che anche in tempi recentissimi sono state approntate dal Consorzio. Il reticolo ha risposto adeguatamente alla mole di acqua piovana che ha ingrossato i corsi d'acqua, il cui deflusso si è andato via via smaltendo senza creare problemi di emergenza.Non sono stati registrati fenomeni di allagamento e neppure inondazione, nè altresì sono pervenute richieste di soccorso. Il personale del Consorzio continua a seguire l'evolversi della situazione, monitorando i punti cruciali dei corsi d'acqua e mantenendo l'allerta e la vigilanza.