ROARR!, il ruggito ecologico degli alunni toscani

Le premiazioni del progetto ambientale di Straligut in collaborazione con Estra

Grande successo della gara che ha coinvolto scuole primarie di Siena, Arezzo e Prato

Oltre 22 mila figurine di eco-azioni e quasi 2 milioni e mezzo di tappi. È il sorprendente “bottino” realizzato dai tanti bambini delle scuole primarie senesi, aretine e pratesi, coinvolti nella gara ecologica del progetto “Roarr! Risparmia, ricicla… ruggisci!”, ideato da Straligut, in collaborazione con Estra e il sostegno di molti altri partner, a partire dal premium sponsor Ricrea. Questa mattina all'Auditorium di Estra si è tenuta la conferenza stampa/premiazione dell'area senese, sono stati dunque resi pubblici i risultati della gara e assegnati i premi speciali alle classi vincitrici alla presenza di Bruno Valentini, sindaco di Siena, Francesco Macrì, presidente di Estra, Roccandrea Iascone di Ricrea, Giovanna Romano di Banca Cras, Fabrizio Trisciani e Francesco Perrone di Straligut Teatro.Al progetto hanno preso parte 4.000 alunni di 150 classi di scuole primarie di Siena, Arezzo e Prato che insieme hanno dato vita ad una gara ecologica basata su una caccia al tesoro fotografica di eco-azioni a tema risparmio energetico, che ogni classe ha collezionato sul proprio album digitale sul sito www.roarr.it e una raccolta di tappi di acciaio e plastica. Sono ben 22.856 le eco-figurine raccolte: fotografie di buone pratiche di risparmio energetico scattate dai bambini e dalle loro famiglie e “incollate” negli album, uno per ognuna delle classi partecipanti, presenti sul sito www.roarr.it . 2.457.589 sono invece i tappi di acciaio e plastica (546 kg di acciaio e 6.117 kg di plastica) raccolti col tutoraggio di Legambiente Prato e Legambiente Arezzo, una vera e propria montagna di materiale da avviare al riciclo. Una risposta davvero entusiasmante che ha contagiato anche le famiglie, anch'esse coinvolte nella competizione.“Un successo preannunciato– ha detto il Presidente di Estra, Francesco Macrì – quello di ROARR! raccontare ai bambini più piccoli l'importanza del risparmio energetico e della raccolta differenziata con un approccio ludico ha un aspetto educativo fondamentale. Si tratta di temi che, se appresi in tenera età, lasciano il segno anche negli anni a venire. Ci abbiamo creduto sin da subito, anche sulla scorta dell’esperienza acquisita con “Energicamente”, il nostro storico progetto di educazione ambientale rivolto ai temi dell’energia, e abbiamo accompagnato con entusiasmo Straligut Teatro nel nuovo progetto.Un progetto che abbraccia temi a noi cari e che accoglie anche spunti e contenuti nostri estendendosi per la prima volta nelle altre due città storiche di Estra: oltre Siena, Prato e Arezzo. Per questo ci piace già oggi parlare di futuro, immaginando, dal prossimo anno, il coinvolgimento di altre aree al di fuori dei confini regionali”."Il successo di ROARR conferma la bontà dell'iniziativa -ha dichiarato il sindaco di Siena Bruno Valentini- che abbiamo sostenuto con convinzione fin da subito, perchè unisce educazione ambientale, creatività e buone pratiche su risparmio, riciclo e riuso, temi di estrema attualità. Se da un lato le istituzioni devono assumere convintamente questa priorità, dall'altro il corretto comportamento dei singoli è decisivo. La sfida ecologica è la sfida del nostro tempo: solo insieme possiamo migliorare il mondo in cui viviamo. Coinvolgere le scuole e rendere protagonisti i ragazzi è stata la scelta vincente".I RISULTATI A Siena sono state collezionate 8.655 fotografie e raccolti 1.006.308 tappi, Arezzo ha “incollato” 5.639 figurine e messo insieme 590.026 tappi, Prato rispettivamente 8.651 ecofigurine e 861.255 tappi. Gli accessi al sito testimoniano la grande partecipazione: tra novembre 2017 e febbraio 2018 si sono registrate 28.500 sessioni, hanno navigato nel sito 5.449 utenti singoli e sono state visualizzate 264.491 pagine, quasi 3.000 al giorno. E ovviamente le pagine dell'album e delle eco-azioni sono state quelle più cliccate. Dopo il giro di consegna degli “Attestati Ruggenti” - colorate targhe-ricordo di partecipazione al progetto- a tutte le 150 classi in gara, adesso è il momento di premiare tanto entusiasmo con il ricco catalogo di premi teatrali e ambientali per le prime 20 classi di ciascuna delle 3 province: “Animazioni, letture, laboratori a tema energetico e soprattutto tanti biglietti gratuiti per andare a vedere una selezione dei più interessanti spettacoli di teatro ragazzi del panorama nazionale – racconta il direttore artistico di Straligut Fabrizio Trisciani- grazie alle partnership con In-Box dal Vivo su Siena, festival organizzato da noi di Straligut, con la Rete Teatrale Aretina su Arezzo e Fondazione Teatro Metastasio di Prato”. A Siena la classe prima classificata è la II B della “Tozzi” che con 84.014 punti (36.600 in eco-azioni e 47.414 in tappi), è arrivata davanti alla classe I C della “Peruzzi” (82.650 punti) e alla II D sempre della “Tozzi” (73.287 punti): risultati particolarmente significativi anche perché realizzati dalle classi dei piccoli, classi composte da bambini di 6 e 7 anni. Tutte le tre classi vincitrici hanno guadagnato un laboratorio teatrale di 6 ore; inoltre alle prime due sarà offerta da Sienambiente una visita guidata presso l'impianto di compostaggio di Poggio alla Billa (Abbadia San Salvadore) e il Parco Faunistico del Monte Amiata.A Prato si è piazzata al primo posto la IV A della “De Andrè” con ben 200.539 punti (32.700 in eco-azioni e 16.7839 in tappi), seguita dalla III A “Pizzidimonte” (89.534 punti) e dalla II A “Pizzidimonte” (76.594 punti). La classe II della scuola “Madagli” è arrivata prima ad Arezzo, forte di 115.434 punti (37.450 in eco-azioni e 77.984 in tappi); in seconda posizione la classe III, sempre della “Madagli” con 84.372 punti. Completano il podio le classi III A e III B della “Anni Verdi – Alberoro” con 67.541 punti. Ulteriori premi speciali sono quelli di “Acciaio giocando”, messi in palio da Ricrea (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio) e dedicati alle classi che hanno raccolto più tappi in acciaio in ciascuna delle 3 province: la IV della “S.Girolamo” di Siena, la II C della “Santa Gonda” di Prato e la II B della “Sante Tani” di Arezzo. Premio: dei laboratori per conoscere meglio il mondo degli imballaggi in acciaio e l'importanza del loro riciclo e riuso.Grande successo ha ottenuto Estraclick, il concorso realizzato in partnership con Estra che ogni settimana ha premiato la fotografia più originale con un buono da € 150 da spendere in materiali didattici e ha infine assegnato altri 3 buoni, uno per provincia, alle foto più votate sulla pagina Fb di Roarr, pagina che ha raggiunto più di 1.600 “mi piace” in soli due mesi di attività.Tutto questo è reso possibile da una nutrita schiera di partner: oltre a Estra, capofila con Straligut, e Ricrea, premium sponsor, c'è il sostegno di Comune di Siena, Comune di Sovicille, Regione Toscana, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il patrocinio dei comuni di Arezzo, Prato e di Anci Toscana, la collaborazione con Legambiente Arezzo e Legambiente Prato, la partnership tecnica di Alia e le sponsorship di Corepla (Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica), Sienambiente, Banca Cras, Zurich Securitas snc di Trisciani e Bonucci.