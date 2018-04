Toscana prima regione del Centro Italia per raccolta assoluta e pro capite di RAEE: +4,18% rispetto al 2016

Secondo i dati del Rapporto sulla gestione dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, nel 2017 la Regione Toscana ha raccolto 24.956.351 kg di RAEE, pari a 6,67 kg/ab

Secondo i dati presentati dal Centro di Coordinamento RAEE nella decima edizione del “Rapporto Annuale sul Sistema di Ritiro e Trattamento dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche in Italia", nel 2017 la Toscana si conferma Regione più virtuosa del Centro Italia per quantitativi assoluti di RAEE avviati a corretto smaltimento.Nel corso dell’anno sono stati raccolti 24.956.351 kg di RAEE, in aumento del 4,18% rispetto al 2016. La Regione si distingue anche per la media pro capite di 6,67 kg per abitante, il più alto risultato dell’area centrale e tra i migliori a livello nazionale.Risulta positivo anche il quadro dei Centri per il conferimento gratuito dei RAEE da parte dei cittadini: sul territorio toscano è presente una rete di 200 CdR, di cui 161 aperti alla Distribuzione, a cui si aggiungono 43 Altri Centri gestiti da distributori, installatori e sistemi collettivi. La media è di 5 Centri ogni 100.000 abitanti, un dato che per portare la regione nell’eccellenza italiana e avvicinare il territorio agli obiettivi europei dovrà essere migliorato.Nella classifica dei Raggruppamenti in base ai quali vengono classificate le diverse tipologie di RAEE, i Grandi Bianchi (R2) raccolgono il 40,6% del totale, seguiti da R1 (Freddo e Clima) con il 24% e R3 (Tv e Monitor) con il 19%, mentre guadagna un altro punto percentuale R4 (Piccoli Elettrodomestici), portando la quota raccolta al 16%. Va evidenziata l’ottima percentuale di superamento della media nazionale della raccolta pro capite di R2 (+70%) testimonianza di una gestione attenta anche degli enti di controllo territoriali.Analizzando i risultati delle singole province della Regione Toscana, Firenze si distingue per raccolta assoluta con un totale di 7.523.844 kg di RAEE, seguita da Pisa e Lucca al traguardo dei 3 milioni di kg. Positiva anche la raccolta di Livorno, ben oltre i 2 milioni di kg di RAEE. Nel complesso il quadro provinciale presenta un andamento disomogeneo: incrementa del 18,90% la raccolta Livorno, mentre diminuisce la raccolta di Arezzo (-7,36%), Massa Carrara (-3,93%) e Grosseto (-0,64%).A livello di media pro capite registrano ottimi risultati Lucca, Firenze, Grosseto, Pisa e Livorno, con oltre 7,20 kg per abitante. I risultati di Massa Carrara e di Pistoia penalizzano il risultato regionale e devono essere spunto per un approfondimento.La provincia con il maggior numero di Centri di Raccolta ogni 100.000 abitanti è Siena con 14 centri, a cui seguono Arezzo con 10 centri e Pisa e Grosseto con 8.Commenta Fabrizio Longoni, Direttore Generale del Centro di Coordinamento RAEE: “I risultati della raccolta di RAEE 2017 a livello nazionale sono soddisfacenti e registrano un incremento del 5% rispetto all’anno precedente, grazie all’impegno dei Sistemi Collettivi e di tutti i gestori della raccolta, siano essi Comuni, aziende della gestione rifiuti oppure distributori e installatori di apparecchiature elettriche e elettroniche. La Toscana ha contribuito a questo risultato con i dati più che lusinghieri conseguiti nel 2017, grazie a un modello di gestione virtuosa dei RAEE capace di coniugare sviluppo economico e tutela ambientale. Particolarmente virtuosa risulta la raccolta pro capite regionale che si avvia ai 7 kg per abitanti, tra i migliori esiti a livello nazionale. Gli amministratori locali delle province di Massa Carrara e di Pistoia devono valutare quali azioni intraprendere per migliorare i risultati sul territorio. Nei prossimi anni enti pubblici e imprese dovranno continuare l’impegno intrapreso nella raccolta differenziata per contribuire fattivamente al raggiungimento degli obiettivi europei”.