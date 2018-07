Cetona, Vivian Lamarque si aggiudica il Premio Cetonaverde Poesia

Il vincitore della sezione Poesia Giovani sarà scelto dal pubblico nel corso della manifestazione del 13 e 14 luglio

Vivian Lamarque, con “Madre d’inverno” (Mondadori, Milano 2016), vince Il Premio Internazionale della VII edizione del Premio Cetonaverde Poesia, uno tra i massimi appuntamenti della cultura in Italia, che si celebrerà a Cetona venerdì 13 e sabato 14 luglio.Il Premio ha le sue radici nella volontà filantropica della fondatrice Mariella Cerutti Marocco e di suo marito Antonio Maria Marocco per dare ai giovani poeti spazio e notorietà nell’espressione artistica. L’iniziativa è sostenuta dalla “Fondazione Antonio Maria e Mariella Marocco per la tutela del libro manoscritto e stampato” nata a Torino nel 1998. All’organizzazione del Premio, sponsorizzato dal Gruppo Atlantia, aderiscono personalità del mondo della cultura, dell’economia e del giornalismo.Il Premio Cetonaverde Poesia, del quale è presidente d’onore Guido Ceronetti, si articola in due sezioni: il Premio Internazionale e il Premio Poesia Giovani. Il Premio Internazionale è dedicato a un poeta italiano o straniero, i cui lavori sono pubblicati in Italia tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2017. La terna dei finalisti vedeva Maria Grazia Calandrone, con “Il bene morale” (Crocetti, Milano 2017), Vivian Lamarque, con “Madre d’inverno” (Mondadori, Milano 2016) e Francesco Scarabicchi con “Il prato Bianco” (Einaudi, Torino 2017). Al Premio Poesia Giovani – Certame, l’altra sezione dell’evento, possono concorrere autori italiani (nati dopo il 1° gennaio 1983), che abbiano già pubblicato poesie e che non siano risultati vincitori delle precedenti edizioni. I finalisti dovranno svolgere in versi un tema assegnato dalla giuria la sera di venerdì 13 luglio e avranno solo 24 ore di tempo per comporlo. Per la prima volta, il vincitore sarà votato e proclamato direttamente dal pubblico nella serata di sabato 14 luglio. Questi i giovani protagonisti che, in ottemperanza dello spirito del Premio fondato nel 2005 e sviluppato dal poeta Maurizio Cucchi, si confronteranno in versi su un tema assegnato dalla giuria: Lorenzo Babini, Simone Burratti, Clery Celeste, Agostino Cornali, Noemi De Lisi, Federica Gullotta, Francesco Iannone, Giovanna Cristina Vivinetto.La giuria, è formata da Maurizio Cucchi (Presidente), Mariella Cerutti Marocco, Arnaldo Colasanti, Giuseppe Conte, Milo De Angelis, Giorgio Ficara, Terry Marocco e Alberto Pellegatta. Nuovo il Comitato Promotore, composto da Mariella Cerutti Marocco, Terry Marocco, Maurizio Cucchi, Gian Arturo Ferrari.Info: www.cetonaverdepoesia.org Il programma. Il Premio Cetonaverde Poesia 2018 si aprirà venerdì 13 luglio alle ore 18.30, all’Oratorio della Santissima Annunziata, con la presentazione dei giovani poeti e l’assegnazione del tema poetico. Alle ore 20 seguirà la cena nel Giardino del Palazzo Comunale, Palazzo Minutelli, mentre alle ore 21.30 sarà la volta del Reading Poetico con Maria Grazia Calandrone, Carlo Carabba, Milo De Angelis, Alberto Pellegatta e Mario Santagostini intitolato “Omaggio ad Apollinaire nel centenario della morte, ricordo e lettura” e curato da Maurizio Cucchi e Viviana Nicodemo. Sabato 14 luglio, il Premio tornerà protagonista alle ore 18.15 nella Piazzetta della Collegiata con i saluti di benvenuto e l’intervento di Guido Ceronetti, presidente d’onore. Seguirà la proclamazione del vincitore del Premio Internazionale, Vivian Lamarque, con successiva premiazione e intervista, prima di lasciare spazio alle letture delle composizioni dei poeti finalisti per la “Sezione Giovani” e alla votazione del pubblico. Il Premio si chiuderà con la proclamazione e la premiazione del giovane poeta vincitore.