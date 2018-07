Venerdi 20 luglio, presso il negozio Mohsen in via Pantaneto 128/130 Siena, sarà inaugurata la nuova mostra dei fotografi del Siena Foto Club. La mostra, intitolata "Al Femminile", durerà fino al venerdi 17 agosto 2018.La serie di fotografie, eseguite da vari soci del Siena Foto Club, è dedicata alle donne senesi. “Osservare le donne senesi è osservare Siena e il nostro impegno è stato quello di fotografare la bellezza femminile mettendone in risalto l’impegno, l’accoglienza, la tenerezza, l’altruismo, la determinazione, il successo ed anche la normale vita quotidiana”.Vernissage e inaugurazione: Venerdi 20 luglio dalle ore 19:30 fino alle ore 22:00.