Con Fenice Contemporanea 2018 torna ''Interferenze'', il programma didattico che porta l’arte contemporanea a scuola

Martedì 25 e giovedì 27 settembre e poi ancora il 4 e 5 ottobre open day all’HB Hospital Burresi di Poggibonsi

Nei laboratori del progetto Interferenze a cura di Vernice Progetti Culturali e Associazione Culture Attive, i ragazzi saranno chiamati a reinterpretare attivamente le opere

Con l’autunno torna anche il programma didattico rivolto agli studenti di Fenice Contemporanea 2018. Un ricco calendario di percorsi di introduzione all’arte contemporanea e al suo linguaggio, laboratori didattici all’aperto destinati alle scuole elementari e medie inferiori e visite guidate per gli studenti delle scuole superiori firmato “Interferenze” che sarà presentato ai docenti delle scuole di Poggibonsi e San Gimignano il 25 e 27 settembre e poi il 4 e 5 ottobre dalle 15.00 alle 18.00 durante l’open day che si terrà presso la Sala Conferenze dell’HB Hospital Burresi di Poggibonsi.Un’occasione per illustrare la proposta didattica di Fenice Contemporanea 2018, il progetto di sensibilizzazione e educazione all’arte contemporanea promosso da Associazione Culture Attive Fondazione La Rocca di Staggia-OttOvolante, Associazione CONL'Arte e Arci, Blu Train Club con il supporto di Comune di Poggibonsi e San Gimignano e realizzato in collaborazione con Vernice Progetti Culturali, società strumentale della Fondazione Monte dei Paschi di Siena con il sostegno della Regione Toscana nell’ambito di ToscanaContemporanea2018.Per tutto il mese di ottobre e di novembre le classi che aderiranno all’iniziativa saranno impegnate in un ciclo di laboratori in classe a cura di Vernice Progetti Culturali e Associazione Culture Attive. Gli studenti di ogni età sperimenteranno una nuova forma di “didattica capovolta”, partecipando a focus group tematici e all’aria aperta, ma anche a visite guidate alle opere che saranno chiamati a reinterpretare attivamente. Il ciclo di lezioni si concluderà con un workshop a cura del giovane fotografo Francesco Levy , durante il quale i ragazzi lavoreranno su propri elaborati che, poi, prenderanno la forma di una piccola esposizione. Alla produzione artistica di Francesco Levy, sarà invece dedicata una grande mostra al Museo di Arte Moderna e Contemporanea Raffaele De Grada di San Gimignano a cura di Elio Grazioli. La mostra, a ingresso gratuito è il terzo appuntamento di un ciclo di esposizioni dedicate ai giovani italiani under 35 che hanno scelto la fotografia come principale linguaggio della propria espressione artistica.Seguiteci su FB - Fenice Contemporanea