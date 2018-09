''Sky's the limit'', a Siena la bellezza del mondo vista dal cielo

La bellezza del mondo vista dai cieli: è 'Sky's the limit', prima collettiva realizzata in Italia sulla fotografia aerea, che sarà ospitata dal 26 ottobre al 2 dicembre a Siena in occasione della IV edizione del Sipa, il Siena international photo awards.L'esposizione, che si terrà al liceo artistico Duccio di Buoninsegna all'interno del complesso della Basilica di San Domenico a Siena, presenta una selezione di 37 tra le più belle immagini della prima edizione del Drone awards photo contest, suddivise in sei sezioni, Astratto, Natura, Persone, Sport, Natura selvaggia, Paesaggio urbano: oltre 4.400 gli scatti, da 101 paesi, giunti a Siena e vagliati dalla giuria.Il premio Fotografo dell'anno è stato assegnato ad Above The Polar Bear, foto dell'artista francese Florina Leodux che cattura il balzo di un orso polare tra i banchi di ghiaccio nel Nunavut, in Canada.