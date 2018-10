''Diaframmaturgia senese'', a Siena mostra fotografica di Carlo Pennatini

Venerdi 5 ottobre, presso il negozio Mohsen in via Pantaneto 128/130 a Siena, sarà inaugurata la nuova mostra del fotografo Carlo Pennatini. La mostra, intitolata "Diaframmaturgia senese“, durerà fino a venerdi 26 ottobre 2018.Vernissage e inaugurazione: venerdi 5 ottobre dalle ore 19:30 fino alle ore 22:00. Vi aspettiamo numerosi come sempre.Introduzione alla mostra:"Sono un fotoamatore fortunato e privilegiato. A Siena abbiamo artisti che sono esempio di eccellenza nel settore delle arti coreutiche e del teatro di prosa.Tutto è già stato creato, la creatività non appartiene all’artista. L’artista afferra le cose già fatte e le mette insieme, in modo nuovo, come se le facesse per la prima volta.In teatro mi lascio trascinare dalla musica, dalla voce degli attori, dal corpo dei ballerini, dalle luci... rendo eterno quello che sul palco non può che essere effimero... e fotografo."