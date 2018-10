Dopo l'ultimo quarto: osservazione pubblica del cielo a Siena

Come ogni primo sabato del mese, l’appuntamento dell'Unione Astrofili Senesi con gli amanti del cielo è per sabato 6 ottobre alla Specola "Palmiero Capannoli" di Siena.In caso di cielo sereno, il ritrovo è alle ore 21:30 presso Porta Laterina, da dove raggiungeremo a piedi la specola per osservare il cielo autunnale. Grazie ad una Luna quasi nella fase di Nuova potremo osservare anche oggetti del profondo cielo delle costellazioni di questo periodo: ammassi stellari, nebulose, galassie e uno sguardo al pianeta Marte, visione ormai abituale del cielo di questa estate.Ingresso libero ma a prenotazione obbligatoria (massimo 20 posti), da effettuare on line al link www.astrofilisenesi.it/specola/visite-specola.asp o telefonando a Davide Scutumella 3388861549, anche per conferma in caso di tempo incerto.Si raccomanda la puntualità ed un abbigliamento adatto a stare all'aperto nelle ore notturne.