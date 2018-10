Aule aperte a Siena Jazz: con ottobre si torna a studiare (e a fare) la musica

Tante le opportunità che l’istituzione senese offre agli allievi musicisti

Dall'alta formazione musicale dei percorsi universitari alla Peter Pan Orchestra per i bambini che si avvicinano alla musica, al via i prestigiosi corsi senesi

A Siena Jazz aule aperte per grandi e piccini: con ottobre riprende a pieno ritmo l’attività didattica dell’istituzione senese e sono tante e differenziate le occasioni di crescita e formazione.Tornano i “CFM di Siena” ovvero i corsi permanenti di formazione musicale pensati per i giovani musicisti interessati a studiare oltre al jazz stili musicali come il blues, il funky, il latino, la fusion, il jazz-rock. Fra gli obiettivi quello di preparare gli allievi a formare gruppi di musica d’insieme sempre più qualificati nelle proprie esibizioni dal vivo e nella preparazione musicale di gruppo.Sono attivati anche gli insegnamenti pre-accademici di preparazione all'inserimento nei nuovi “Corsi SJU - Siena Jazz University”. Si tratta di programmi di studio di carattere preparatorio specifici per la musica jazz e le numerose musiche contemporanee di sua derivazione e sono riservati a studenti interessati a seguire il corso universitario in questa disciplina.E per l’undicesimo anno torna anche il laboratorio musicale giovanile della “PPO - Peter Pan Orchestra”. Un progetto musicale innovativo rivolto ai giovani d’età compresa fra i 9 e i 14 anni che mira a fornire un’educazione musicale corale ai più piccini.Il corpo docente della Peter Pan Orchestra è formato dal coordinatore e docente Fabrizio Bai, con Paolo Acquaviva e Elisa Lastrucci, oltre ad altri cinque docenti che si affiancheranno per le lezioni individuali di strumento.I ragazzi saranno educati, non soltanto ad eseguire musica, ma a crearla ed a manipolarla a loro piacimento, stimolando così il loro processo creativo, e con esso le varie forme di improvvisazione.L’orchestra sarà la conseguente messa in opera di tutto questo lavoro.Per informazioni tel. 0577 271401, www.sienajazz.it