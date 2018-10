Venerdì 12 ottobre: osservazione del cielo aperta al pubblico all'osservatorio di Montarrenti

Continuano gli appuntamenti sotto le stelle degli Astrofili Senesi. Alle ore 21:30 di venerdì 12 ottobre l’Osservatorio Astronomico Provinciale di Montarrenti sarà aperto al pubblico per una serata dal titolo "Nel cielo autunnale", con la presenza dei pianeti Saturno e Marte e dei numerosi oggetti del profondo cielo che, grazie alla Luna in fase di pochi giorni, potremo osservare comodamente con la strumentazione presente all'osservatorio. La serata è gratuita, per il pubblico è obbligatoria la prenotazione tramite il sito www.astrofilisenesi.it o inviando un messaggio WhatsApp al 3472874176 (Patrizio) oppure un sms al 3482650891 (Giorgio).Serata non effettuata in caso di maltempo.