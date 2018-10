''Oltre il giardino del signor Monet'', letture animate alla Biblioteca degli Intronati

Nuovo appuntamento gratuito, per sabato 20 ottobre alle ore 11, con il progetto di letture animate della Biblioteca Comunale degli Intronati a Siena (via della Sapienza, 3).L’incontro Oltre il giardino del signor Monet curato da PromoCultura per il progetto “Giardini Segreti”, dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni, prende spunto dal libro omonimo di Giancarlo Ascari e Pia Valentinis (Edizioni Lapis), dove si immagina Monet che, ispirandosi alla cultura giapponese, abbia riempito il suo giardino di innumerevoli tipi di fiori, traendone spunto per molti suoi quadri. Il tema trattato è il diritto all’arte e alla cultura e sarà affrontato non solo con la lettura del libro, tradotta e accompagnata da una esperta in lingua dei segni, ma anche con un laboratorio condotto da un’arteterapeuta che sperimentarà la creatività attraverso i diversi linguaggi delle emozioni.La partecipazione è gratuita (massimo 25 partecipanti) con prenotazione obbligatoria telefonando al numero 0577 292636, in fascia oraria 9/19, oppure scrivendo una e-mail a biblioteca@biblioteca.comune.siena.it, verificando la risposta di conferma.Il calendario completo degli appuntamenti di “Giardini Segreti”, che dureranno fino al mese di maggio 2019, è pubblicato nel sito www.bibliotecasiena.it