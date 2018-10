Annullata la prevista apertura straordinaria pomeridiana del Museo di Storia Naturale dell'Accademia dei Fisiocritici venerdì 19 ottobre dalle 15 alle 19. Ciò per non interferire con il normale svolgimento della Festa alla vigilia del Palio straordinario. Rimangono invece confermate le aperture straordinarie pomeridiane del 24, 26 e 31 ottobre per le esposizioni permanenti e le due mostre temporanee "Funghi in mostra" e "Tra scienza e arte: un percorso insieme".