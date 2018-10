Venerdì 26 e sabato 27 ottobre due iniziative aperte al pubblico all'osservatorio di Montarrenti

Un fine ottobre sotto le stelle a cura dell'Unione Astrofili Senesi

Come ogni quarto venerdì del mese, la sera del 26 ottobre alle ore 21:30 l’Osservatorio Astronomico di Montarrenti sarà aperto al pubblico per una serata osservativa denominata "Dopo il plenilunio", dedicata appunto all'osservazione della Luna, dei pianeti e degli oggetti presenti nel cielo di questo periodo. L'evento è inserito anche nel calendario "Sovicille delle meraviglie" che avrà luogo proprio in questo fine settimana. La serata è gratuita ma su prenotazione, da effettuare tramite il sito www.astrofilisenesi.it , inviando un messaggio WhatsApp al 3472874176 (Patrizio) oppure un sms al 3482650891 (Giorgio).La mattina di sabato 27 dalle ore 10.30 alle 12.30 l'Osservatorio sarà eccezionalmente aperto in orario diurno, aderendo ancora all'evento "Sovicille delle meraviglie": sarà un'occasione per visitare gli esterni del castello e per osservare il Sole in tutta sicurezza con gli strumenti appositi messi a disposizione dall'associazione. Ingresso libero.In caso di tempo incerto chiamare per conferma.