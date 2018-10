''Riflessi e Riflessioni'', a Siena mostra fotografica di Andrea Gasparro

Venerdi 26 ottobre, presso il negozio Mohsen in via Pantaneto 128/130 Siena, sarà inaugurata la nuova mostra fotografica di Andrea Gasparro. La mostra, intitolata "Riflessi e Riflessioni", durerà fino al venerdi 16 novembre 2018.Il Progetto "Riflessi e Riflessioni" nasce da una serie di foto scattate a Parigi nel 2011. Il sottotitolo "Riflessi Reali e Riflessioni Virtuali" specifica meglio l'idea che mi è venuta in mente in occasione dell'invito ricevuto nel 2012 a Roma. Oltre a presentare scatti di Riflessi Reali su palazzi parigini a vetri (soprattutto alla Défense, ma non solo), mi venne l'idea di produrre specchiature (Riflessioni Virtuali) su altri tipi palazzi della Capitale franceseVernissage e inaugurazione: venerdi 26 ottobre dalle ore 19:30 fino alle ore 22:00. Vi aspettiamo numerosi come sempre.