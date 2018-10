Un viaggio nel tempo a Palazzo Sansedoni: ritornano i laboratori didattico-ricreativi per bambini

A novembre Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Mps, riapre le porte ai più piccoli con l’iniziativa “Un viaggio nel tempo”. Il 3 e il 24 novembre dalle ore 16.30 alle ore 18.30 i bambini dai 5 ai 10 anni potranno partecipare a laboratori didattico-ricreativi, diversi di volta in volta, e sperimentare il racconto e le emozioni di chi ha vissuto e fatto la storia di Palazzo Sansedoni, attraverso l’ascolto e la visione di una storia teatralizzata, che avrà come tema specifico una figura della famiglia Sansedoni. Alla fine di ogni incontro i bambini saranno in grado di mettere in scena una piccola rappresentazione a cui potranno assistere anche i genitori.Sabato 3 novembre sarà il turno di Ser Bonatacca, figura di primissimo piano nella scacchiera geopolitica duecentesca e artefice della grandezza della famiglia; sarà lui ad acquistare la casa Torre sulla via Francigena nucleo originario del Palazzo Sansedoni. Il 24 novembre sarà la volta del Beato Ambrogio, il personaggio sicuramente più conosciuto della famiglia commemorato con la realizzazione della Cappella interna al palazzo a lui dedicata.“Un viaggio nel tempo” è organizzato da Vernice Progetti Culturali in collaborazione con l’associazione culturale Topi Dalmata e la cooperativa sociale Camaleonde.Per partecipare ai laboratori è necessaria la prenotazione, per un massimo di 30 bambini per laboratorio. Il costo è di 7 euro. Per informazioni e prenotazioni: www.verniceprogetti.it , info@verniceprogetti.it; tel 0577226406.